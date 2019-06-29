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1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً

مكة المكرمة سجلت الرقم الأعلى في الإصابات آخر 24 ساعة بـ403 إصابات

‬كشفت أحدث إحصائيات كورونا في المملكة أنه تم تسجيل أعلى رقم إصابات يومي منذ 11 شهراً، في آخر 24 ساعة، حيث أعلنت الوزارة عن 1567 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق التقرير اليومي للوزارة، فقد سجلت مكة المكرمة الرقم الأعلى في الإصابات آخر 24 ساعة بـ403 إصابات، وتلتها الرياض 328 إصابة، ثم الشرقية 326 إصابة.

وبلغ إجمالي الإصابات 486106 حالة كم تم تسجيل 1032 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 466578 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7804 حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11724، والحالات الحرجة 1406 حالات.

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1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً
سبق

‬كشفت أحدث إحصائيات كورونا في المملكة أنه تم تسجيل أعلى رقم إصابات يومي منذ 11 شهراً، في آخر 24 ساعة، حيث أعلنت الوزارة عن 1567 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق التقرير اليومي للوزارة، فقد سجلت مكة المكرمة الرقم الأعلى في الإصابات آخر 24 ساعة بـ403 إصابات، وتلتها الرياض 328 إصابة، ثم الشرقية 326 إصابة.

وبلغ إجمالي الإصابات 486106 حالة كم تم تسجيل 1032 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 466578 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7804 حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11724، والحالات الحرجة 1406 حالات.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
04:11 PM

1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً

مكة المكرمة سجلت الرقم الأعلى في الإصابات آخر 24 ساعة بـ403 إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬كشفت أحدث إحصائيات كورونا في المملكة أنه تم تسجيل أعلى رقم إصابات يومي منذ 11 شهراً، في آخر 24 ساعة، حيث أعلنت الوزارة عن 1567 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق التقرير اليومي للوزارة، فقد سجلت مكة المكرمة الرقم الأعلى في الإصابات آخر 24 ساعة بـ403 إصابات، وتلتها الرياض 328 إصابة، ثم الشرقية 326 إصابة.

وبلغ إجمالي الإصابات 486106 حالة كم تم تسجيل 1032 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 466578 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7804 حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11724، والحالات الحرجة 1406 حالات.

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