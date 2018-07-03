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شرطة الرياض تستعرض خططها لتحقيق التكامل بين الجهات المختصة

عبر اجتماع اللجنة الأمنية بحضور وكيل الإمارة ومدير مجمع الأمل

استضافت اللجنة الأمنية برئاسة مدير شرطة منطقة الرياض خلال انعقادها اليوم بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري كلاً من وكيل أمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون الأمنية المكلف علوش بن فارس السبيعي ومدير مجمع الأمل الطبي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.

وقد تم خلال اجتماع أعضاء اللجنة مناقشة الخطط الأمنية والمواضيع ذات العلاقة وسبل تطويرها لتحقيق التكامل بين الجهات المختصة والتنسيق والربط المباشر فيما بينها وفقاً للمهام المناطة بها ميدانياً وإدارياً بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة

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شرطة الرياض تستعرض خططها لتحقيق التكامل بين الجهات المختصة
سبق

استضافت اللجنة الأمنية برئاسة مدير شرطة منطقة الرياض خلال انعقادها اليوم بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري كلاً من وكيل أمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون الأمنية المكلف علوش بن فارس السبيعي ومدير مجمع الأمل الطبي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.

وقد تم خلال اجتماع أعضاء اللجنة مناقشة الخطط الأمنية والمواضيع ذات العلاقة وسبل تطويرها لتحقيق التكامل بين الجهات المختصة والتنسيق والربط المباشر فيما بينها وفقاً للمهام المناطة بها ميدانياً وإدارياً بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:13 PM

شرطة الرياض تستعرض خططها لتحقيق التكامل بين الجهات المختصة

عبر اجتماع اللجنة الأمنية بحضور وكيل الإمارة ومدير مجمع الأمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضافت اللجنة الأمنية برئاسة مدير شرطة منطقة الرياض خلال انعقادها اليوم بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري كلاً من وكيل أمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون الأمنية المكلف علوش بن فارس السبيعي ومدير مجمع الأمل الطبي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.

وقد تم خلال اجتماع أعضاء اللجنة مناقشة الخطط الأمنية والمواضيع ذات العلاقة وسبل تطويرها لتحقيق التكامل بين الجهات المختصة والتنسيق والربط المباشر فيما بينها وفقاً للمهام المناطة بها ميدانياً وإدارياً بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة

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