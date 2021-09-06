النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسؤولية الاجتماعية" يطلق أول منهج في المجال لتدريسه بالجامعات والمدارس

بالتعاون مع وزارتَيْ "التعليم" و"الموارد البشرية".. ويستمر 3 أشهر

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مبادرة (منهج المسؤولية الاجتماعية)، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية (فرع الرياض).

وتفصيلاً، يُعدُّ ذلك أول منهج دراسي لا صفي يتم تدريسه في عدد من الجامعات والمدارس في حصص النشاط، وبعضها سيكون عن بُعد؛ وذلك بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتمكين الطلاب والطالبات من فَهْم هذا المجال، وربطه بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وتم التنسيق مع عدد ٥ جامعات و٤ معاهد تعليم، إضافة إلى أكثر من ٣٣ مدرسة أهلية وحكومية؛ للاستفادة من هذا المنهج الذي يُعتبر أول مبادرة على مستوى السعودية بهذا الشكل.

وسيتم إطلاق المبادرة مع بداية السنة الميلادية القادمة ٢٠٢٢م، وتستمر لمدة 3 أشهر، ويقوم بتنفيذها عدد من المختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، والمدربين المعتمدين، إضافة إلى استضافة عدد من العاملين في هذا المجال، وربطهم مع المستفيدين بشكل مباشر.

ويحتوي المنهج على محاور عدة، أبرزها: أهمية هذا المجال في تطور المجتمعات وتقدمها، وربط المنهج بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وكيفية ارتباطها في جميع مجالات حياتنا. كما سيتطرق المنهج إلى تجربة السعودية الثرية في مسؤوليتها الاجتماعية الخارجية والداخلية، واهتمام القيادة بهذا المجال وتطوره وتقدمه، وتسليط الضوء على تجارب القطاع الخاص ونجاحه من خلال المبادرات التي لاقت أصداء واسعة.

وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، أن هذه المبادرة عبارة عن عصارة جهد، دامت ١٠ أشهر، عمل فيها عدد من الأكاديميين في عدد من الجامعات والمدربين والعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية لإنجاز هذا المنهج بالشكل الذي يسهم في تطوير أدوات الطلاب والطالبات، ويمكنهم من فهم ومعرفة هذا المجال؛ إذ يحتوي المنهج على قسم عملي، كما تم ربط أهدافه بأهداف الرؤية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسؤولية الاجتماعية" يطلق أول منهج في المجال لتدريسه بالجامعات والمدارس
سبق

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مبادرة (منهج المسؤولية الاجتماعية)، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية (فرع الرياض).

وتفصيلاً، يُعدُّ ذلك أول منهج دراسي لا صفي يتم تدريسه في عدد من الجامعات والمدارس في حصص النشاط، وبعضها سيكون عن بُعد؛ وذلك بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتمكين الطلاب والطالبات من فَهْم هذا المجال، وربطه بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وتم التنسيق مع عدد ٥ جامعات و٤ معاهد تعليم، إضافة إلى أكثر من ٣٣ مدرسة أهلية وحكومية؛ للاستفادة من هذا المنهج الذي يُعتبر أول مبادرة على مستوى السعودية بهذا الشكل.

وسيتم إطلاق المبادرة مع بداية السنة الميلادية القادمة ٢٠٢٢م، وتستمر لمدة 3 أشهر، ويقوم بتنفيذها عدد من المختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، والمدربين المعتمدين، إضافة إلى استضافة عدد من العاملين في هذا المجال، وربطهم مع المستفيدين بشكل مباشر.

ويحتوي المنهج على محاور عدة، أبرزها: أهمية هذا المجال في تطور المجتمعات وتقدمها، وربط المنهج بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وكيفية ارتباطها في جميع مجالات حياتنا. كما سيتطرق المنهج إلى تجربة السعودية الثرية في مسؤوليتها الاجتماعية الخارجية والداخلية، واهتمام القيادة بهذا المجال وتطوره وتقدمه، وتسليط الضوء على تجارب القطاع الخاص ونجاحه من خلال المبادرات التي لاقت أصداء واسعة.

وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، أن هذه المبادرة عبارة عن عصارة جهد، دامت ١٠ أشهر، عمل فيها عدد من الأكاديميين في عدد من الجامعات والمدربين والعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية لإنجاز هذا المنهج بالشكل الذي يسهم في تطوير أدوات الطلاب والطالبات، ويمكنهم من فهم ومعرفة هذا المجال؛ إذ يحتوي المنهج على قسم عملي، كما تم ربط أهدافه بأهداف الرؤية.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
08:24 PM

"المسؤولية الاجتماعية" يطلق أول منهج في المجال لتدريسه بالجامعات والمدارس

بالتعاون مع وزارتَيْ "التعليم" و"الموارد البشرية".. ويستمر 3 أشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
815

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مبادرة (منهج المسؤولية الاجتماعية)، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية (فرع الرياض).

وتفصيلاً، يُعدُّ ذلك أول منهج دراسي لا صفي يتم تدريسه في عدد من الجامعات والمدارس في حصص النشاط، وبعضها سيكون عن بُعد؛ وذلك بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتمكين الطلاب والطالبات من فَهْم هذا المجال، وربطه بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وتم التنسيق مع عدد ٥ جامعات و٤ معاهد تعليم، إضافة إلى أكثر من ٣٣ مدرسة أهلية وحكومية؛ للاستفادة من هذا المنهج الذي يُعتبر أول مبادرة على مستوى السعودية بهذا الشكل.

وسيتم إطلاق المبادرة مع بداية السنة الميلادية القادمة ٢٠٢٢م، وتستمر لمدة 3 أشهر، ويقوم بتنفيذها عدد من المختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، والمدربين المعتمدين، إضافة إلى استضافة عدد من العاملين في هذا المجال، وربطهم مع المستفيدين بشكل مباشر.

ويحتوي المنهج على محاور عدة، أبرزها: أهمية هذا المجال في تطور المجتمعات وتقدمها، وربط المنهج بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وكيفية ارتباطها في جميع مجالات حياتنا. كما سيتطرق المنهج إلى تجربة السعودية الثرية في مسؤوليتها الاجتماعية الخارجية والداخلية، واهتمام القيادة بهذا المجال وتطوره وتقدمه، وتسليط الضوء على تجارب القطاع الخاص ونجاحه من خلال المبادرات التي لاقت أصداء واسعة.

وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، أن هذه المبادرة عبارة عن عصارة جهد، دامت ١٠ أشهر، عمل فيها عدد من الأكاديميين في عدد من الجامعات والمدربين والعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية لإنجاز هذا المنهج بالشكل الذي يسهم في تطوير أدوات الطلاب والطالبات، ويمكنهم من فهم ومعرفة هذا المجال؛ إذ يحتوي المنهج على قسم عملي، كما تم ربط أهدافه بأهداف الرؤية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,444
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة