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ثلاث إصابات بكورونا تغلق محلاً شهيرًا لبيع الطعمية في مخطط الشرائع

فِرق الرقابة وضعت ملصق الإغلاق وحذَّرت من إعادة فتحه

وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بإغلاق أشهر محال بيع الطعمية في مخطط الشرائع؛ وذلك بعد ثبوت إصابة ثلاثة من العمالة بداخله بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، من خلال الحملات التي تنفذها صحة مكة للكشف على العمالة، ثبت لديها بعد إجراء الاختبار إيجابية إصابة ثلاثة عمال في أحد أشهر محال بيع الطعمية.

وبدورها توجهت الفِرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية إلى الموقع الشهير، وعلى الفور قامت بإغلاقه، ووضع ملصق تحذيري يمنع إعادة فتح المحل إلا بحضور مندوب البلدية، ومراجعة بلدية الشرائع الفرعية التي بدأت في إجراءات التعقيم والتطهير للموقع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثلاث إصابات بكورونا تغلق محلاً شهيرًا لبيع الطعمية في مخطط الشرائع
سبق

وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بإغلاق أشهر محال بيع الطعمية في مخطط الشرائع؛ وذلك بعد ثبوت إصابة ثلاثة من العمالة بداخله بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، من خلال الحملات التي تنفذها صحة مكة للكشف على العمالة، ثبت لديها بعد إجراء الاختبار إيجابية إصابة ثلاثة عمال في أحد أشهر محال بيع الطعمية.

وبدورها توجهت الفِرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية إلى الموقع الشهير، وعلى الفور قامت بإغلاقه، ووضع ملصق تحذيري يمنع إعادة فتح المحل إلا بحضور مندوب البلدية، ومراجعة بلدية الشرائع الفرعية التي بدأت في إجراءات التعقيم والتطهير للموقع.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
11:45 PM

ثلاث إصابات بكورونا تغلق محلاً شهيرًا لبيع الطعمية في مخطط الشرائع

فِرق الرقابة وضعت ملصق الإغلاق وحذَّرت من إعادة فتحه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,828

وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بإغلاق أشهر محال بيع الطعمية في مخطط الشرائع؛ وذلك بعد ثبوت إصابة ثلاثة من العمالة بداخله بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، من خلال الحملات التي تنفذها صحة مكة للكشف على العمالة، ثبت لديها بعد إجراء الاختبار إيجابية إصابة ثلاثة عمال في أحد أشهر محال بيع الطعمية.

وبدورها توجهت الفِرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية إلى الموقع الشهير، وعلى الفور قامت بإغلاقه، ووضع ملصق تحذيري يمنع إعادة فتح المحل إلا بحضور مندوب البلدية، ومراجعة بلدية الشرائع الفرعية التي بدأت في إجراءات التعقيم والتطهير للموقع.

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