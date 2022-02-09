في موقعة نصف نهائي كأس العالم للأندية.. تعرف على تشكيلة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي

يلتقي فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم (بطل دوري أبطال آسيا) نظيره تشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، مساء اليوم الأربعاء على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويدخل الهلال اللقاء، بتشكيلة مكونة من:



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.



الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.



الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا.



الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

فيما يدخل تشيلسي، مباراته ضد الهلال بتشكيلة مكونة من:



حراسة المرمى: كيبا.



الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، كريستاينسن.



الوسط: ماركوس ألونسو، أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو.



الهجوم: حكيم زياش، هافيرتز، لوكاكو.

ويتأهل الفائز من لقاء اليوم؛ لمواجهة بالميراس البرازيلي في الدور النهائي من مونديال الأندية، بينما يلعب الخاسر مع الأهلي المصري على البرونزية.