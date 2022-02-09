النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في موقعة نصف نهائي كأس العالم للأندية.. تعرف على تشكيلة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي

يلتقي فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم (بطل دوري أبطال آسيا) نظيره تشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، مساء اليوم الأربعاء على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويدخل الهلال اللقاء، بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا.

الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

فيما يدخل تشيلسي، مباراته ضد الهلال بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، كريستاينسن.

الوسط: ماركوس ألونسو، أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو.

الهجوم: حكيم زياش، هافيرتز، لوكاكو.

ويتأهل الفائز من لقاء اليوم؛ لمواجهة بالميراس البرازيلي في الدور النهائي من مونديال الأندية، بينما يلعب الخاسر مع الأهلي المصري على البرونزية.

الهلال كأس العالم للأندية تشيلسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في موقعة نصف نهائي كأس العالم للأندية.. تعرف على تشكيلة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي
سبق

يلتقي فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم (بطل دوري أبطال آسيا) نظيره تشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، مساء اليوم الأربعاء على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويدخل الهلال اللقاء، بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا.

الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

فيما يدخل تشيلسي، مباراته ضد الهلال بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، كريستاينسن.

الوسط: ماركوس ألونسو، أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو.

الهجوم: حكيم زياش، هافيرتز، لوكاكو.

ويتأهل الفائز من لقاء اليوم؛ لمواجهة بالميراس البرازيلي في الدور النهائي من مونديال الأندية، بينما يلعب الخاسر مع الأهلي المصري على البرونزية.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
07:14 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
07:47 PM

في موقعة نصف نهائي كأس العالم للأندية.. تعرف على تشكيلة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
500

يلتقي فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم (بطل دوري أبطال آسيا) نظيره تشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، مساء اليوم الأربعاء على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويدخل الهلال اللقاء، بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا.

الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

فيما يدخل تشيلسي، مباراته ضد الهلال بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، كريستاينسن.

الوسط: ماركوس ألونسو، أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو.

الهجوم: حكيم زياش، هافيرتز، لوكاكو.

ويتأهل الفائز من لقاء اليوم؛ لمواجهة بالميراس البرازيلي في الدور النهائي من مونديال الأندية، بينما يلعب الخاسر مع الأهلي المصري على البرونزية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,609
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,338
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,029
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,060

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة