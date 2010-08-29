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الاتحاد الآسيوي يتسلم ملفات كأس آسيا للمنتخبات 2027

تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمس، التي أبدت رغبتها في استضافة كأس آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.
وقام كل من: الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الاتحاد القطري لكرة القدم، الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، بتقديم الملف القانوني، ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة ، على أن تقوم الاتحادات الوطنية بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 أكتوبر 2020 القادم ضمن المرحلة التالية، وسيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021 .

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الاتحاد الآسيوي يتسلم ملفات كأس آسيا للمنتخبات 2027
سبق

تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمس، التي أبدت رغبتها في استضافة كأس آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.
وقام كل من: الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الاتحاد القطري لكرة القدم، الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، بتقديم الملف القانوني، ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة ، على أن تقوم الاتحادات الوطنية بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 أكتوبر 2020 القادم ضمن المرحلة التالية، وسيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021 .

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
05:54 PM

الاتحاد الآسيوي يتسلم ملفات كأس آسيا للمنتخبات 2027

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمس، التي أبدت رغبتها في استضافة كأس آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.
وقام كل من: الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الاتحاد القطري لكرة القدم، الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، بتقديم الملف القانوني، ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة ، على أن تقوم الاتحادات الوطنية بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 أكتوبر 2020 القادم ضمن المرحلة التالية، وسيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021 .

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