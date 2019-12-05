"الزهراني": الإعلام والثقافة خطان متوازيان.. ودخلاء الإعلام يسيئون لأنفسهم قبل المهنة

في جلسة حوارية نظمها فريق إثراء الثقافي بـ"أدبي الطائف"

أقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي بالطائف، بمقر النادي جلسة حوارية قدمها المستشار الإعلامي ورئيس تحرير مجلة الطائف، محمد سعيد الزهراني بعنوان «الإعلام وتأثيره على الثقافة». وقال "الزهراني" خلال الجلسة إن الثقافة والإعلام خطان متوازيان يسيران في مسار واحد.

وأكد "الزهراني" أن ارتفاع الثقافة لدى المجتمع, هي من تؤثر وترتقي بالمستوى والطرح الإعلامي, مشيرًا إلى أن الإعلام هدفه توعوي أكثر من تثقيفي, وأن هناك جهات ومؤسسات حكومية كالتعليم والجامعات والأندية الأدبية هي المسؤولة عن تثقيف المجتمع, واشتملت الجلسة الحوارية التي أدارتها رئيسة اللجنة الإعلامية بفريق إثراء، رغد المالكي، على عدد من المحاور منها العلاقة بين الثقافة والإعلام, ومتى يكون الإعلام معوَل هدمٍ للثقافة، ومتى يكون معوَل بناء؟.

وأشار إلى أن التوجه الإعلامي, والأجندة التي تتبناها بعض المؤسسات الإعلامية هي من تحدد هل هو معول بناء أو هدم, كما تحدث الزهراني عن مصطلح "ديمقراطية الثقافة "بعد أن كانت حكرًا على جهات معينة.

واشتملت الجلسة الحوارية أيضًا على الحديث عن منصات التواصل الاجتماعية, ودورها الإعلامي, مشيرًا إلى أن الإعلام ثابت, والوسائل هي المتغيرة, مؤكدًا أن تأثيرات الإعلام حتمية, مُعللاً "الزهراني" قلة المحتوى الثقافي الفكري بصورة كبيرة في جميع وسائل الإعلام مقارنة ببقية المحتويات, بكونه يستهدف شريحة النخب في المجتمع.

اللقاء اشتمل على عديد المداخلات بدأها رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف الدكتور علي الضميان, الذي أكد أن العلاقة بين الثقافة والإعلام علاقة طردية, كلاهما مؤثر في الآخر, كما تداخل الصحافي عبدالرحمن المنصوري عن تأثير السوشيال ميديا في الإعلام, وغيرها من المداخلات التي كان أبرزها مسمى إعلامي, والتي ذكر فيها الضيف المحاور محمد الزهراني أن مسمى إعلامي طالما لا يوجد تأطير له من مؤسسات الدولة المعنية كوزارة الإعلام, فيبقى "حق مشروع" للجميع, لكن من يسمي نفسه "إعلامي", وهو بعيد عن الإعلام, قبل أن يسيء للمهنة, فهو يسيء لنفسه, كونه غير قادر على المجاراة الإعلامية التي يجيدها الإعلاميون الذين مارسوا المهنة سواء في بلاط صاحبة الجلالة, أو التلفزيون أو الإذاعة وغيرها من المنصات الإعلامية الرسمية.

وفي ختام اللقاء، كرم رئيس فريق إثراء الثقافي أسامة الثمالي، محمد الزهراني.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة برامج تأهيل الأعضاء وتطويرهم، ويعد فريق إثراء أول فريق من نوعه يقيم لقاءات تثقيفية للشباب ويستضيف نخبة من المؤثرين في المجتمع ضمن برامجه التطوعية المستمرة وتحت إشراف نادي الطائف الأدبي ونخبة من شباب وشابات الطائف المميزين.