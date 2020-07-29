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"الوليد بن بدر" عضو شرف "النصر" يرد على بيان اتحاد القدم

طالب بسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية

ردّ الأمير الوليد بن بدر بن سعود، عضو شرف النصر على بيان اتحاد كرة القدم الذي ينفي فيه إصداره لمنشور يرصد عدد بطولات الأندية السعودية.

وغرّد الأمير بدر قائلاً: "لاتحاد كرة القدم.. شخصياً لم أذكر نهائياً بأنكم المصدر للجدول بل أوضحت في أكثر من موقع بأنّـي شخصياً من أشرف عليها ووضعها".

‏وأضاف: "وأمّا عن وضع شعار الاتحاد السعودي على الجدول فذلك كونه المظلّة التي أقيمت تحتها البطولات المذكورة وأرجو البدء بالإجراءات القانونية".

وكان اتحاد كرة القدم قد أصدر بياناً نفى فيه وجود رصد لعدد بطولات الأندية السعودية.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد القدم قائلاً: "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصداً لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد."

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الوليد بن بدر" عضو شرف "النصر" يرد على بيان اتحاد القدم
سبق

ردّ الأمير الوليد بن بدر بن سعود، عضو شرف النصر على بيان اتحاد كرة القدم الذي ينفي فيه إصداره لمنشور يرصد عدد بطولات الأندية السعودية.

وغرّد الأمير بدر قائلاً: "لاتحاد كرة القدم.. شخصياً لم أذكر نهائياً بأنكم المصدر للجدول بل أوضحت في أكثر من موقع بأنّـي شخصياً من أشرف عليها ووضعها".

‏وأضاف: "وأمّا عن وضع شعار الاتحاد السعودي على الجدول فذلك كونه المظلّة التي أقيمت تحتها البطولات المذكورة وأرجو البدء بالإجراءات القانونية".

وكان اتحاد كرة القدم قد أصدر بياناً نفى فيه وجود رصد لعدد بطولات الأندية السعودية.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد القدم قائلاً: "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصداً لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد."

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:58 PM

"الوليد بن بدر" عضو شرف "النصر" يرد على بيان اتحاد القدم

طالب بسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
13,133

ردّ الأمير الوليد بن بدر بن سعود، عضو شرف النصر على بيان اتحاد كرة القدم الذي ينفي فيه إصداره لمنشور يرصد عدد بطولات الأندية السعودية.

وغرّد الأمير بدر قائلاً: "لاتحاد كرة القدم.. شخصياً لم أذكر نهائياً بأنكم المصدر للجدول بل أوضحت في أكثر من موقع بأنّـي شخصياً من أشرف عليها ووضعها".

‏وأضاف: "وأمّا عن وضع شعار الاتحاد السعودي على الجدول فذلك كونه المظلّة التي أقيمت تحتها البطولات المذكورة وأرجو البدء بالإجراءات القانونية".

وكان اتحاد كرة القدم قد أصدر بياناً نفى فيه وجود رصد لعدد بطولات الأندية السعودية.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد القدم قائلاً: "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصداً لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد."

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