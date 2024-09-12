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الهند تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا.. 97 ألف حالة في 24 ساعة

لليوم الثاني على التوالي.. المركز الثاني عالمياً بأكثر من 6.4 مليون حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند، تسجيل قفزة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 97570 حالة اليوم السبت.

ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة في المجمل تحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.

ولكن زيادة حالات الإصابة أسرع في الهند من أي مكان آخر في العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية في بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا.. 97 ألف حالة في 24 ساعة
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند، تسجيل قفزة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 97570 حالة اليوم السبت.

ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة في المجمل تحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.

ولكن زيادة حالات الإصابة أسرع في الهند من أي مكان آخر في العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية في بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
11:24 AM

الهند تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا.. 97 ألف حالة في 24 ساعة

لليوم الثاني على التوالي.. المركز الثاني عالمياً بأكثر من 6.4 مليون حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند، تسجيل قفزة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 97570 حالة اليوم السبت.

ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة في المجمل تحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.

ولكن زيادة حالات الإصابة أسرع في الهند من أي مكان آخر في العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية في بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.

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