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اليمن.. مستشفيات الضالع تدعو للتبرع بالدم لجرحى انفجار "العرض العسكري"

تفجير وسط المدينة نفّذته مليشيا الحوثي الانقلابية وأسقط عددًا من القتلى والجرحى

وجّهت مستشفيات محافظة الضالع باليمن، أبناء المدينة، إلى سرعة التبرع بالدم للجرحى الذين سقطوا إثر التفجير الذي استهدف عرضًا عسكريًّا صباح اليوم في المدينة.

وقال مصدر طبي وفق صحيفة "عدن الغد": إن عددًا كبيرًا من الجرحى وصلوا إلى مستشفيات المدينة، وبحاجة إلى دم؛ داعيًا أبناء المدينة إلى التبرع لإخوانهم.

وكان عرضٌ لحرس المنشآت في ملعب الصمود، قد تعرّض للاستهداف من قِبَل مليشيا الحوثي الانقلابية صباح اليوم، وسقط عدد من الشهداء والجرحى.

تفجير مستشفيات الضالع التبرع بالدم العرض العسكري

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليمن.. مستشفيات الضالع تدعو للتبرع بالدم لجرحى انفجار "العرض العسكري"
سبق

وجّهت مستشفيات محافظة الضالع باليمن، أبناء المدينة، إلى سرعة التبرع بالدم للجرحى الذين سقطوا إثر التفجير الذي استهدف عرضًا عسكريًّا صباح اليوم في المدينة.

وقال مصدر طبي وفق صحيفة "عدن الغد": إن عددًا كبيرًا من الجرحى وصلوا إلى مستشفيات المدينة، وبحاجة إلى دم؛ داعيًا أبناء المدينة إلى التبرع لإخوانهم.

وكان عرضٌ لحرس المنشآت في ملعب الصمود، قد تعرّض للاستهداف من قِبَل مليشيا الحوثي الانقلابية صباح اليوم، وسقط عدد من الشهداء والجرحى.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
11:50 AM

اليمن.. مستشفيات الضالع تدعو للتبرع بالدم لجرحى انفجار "العرض العسكري"

تفجير وسط المدينة نفّذته مليشيا الحوثي الانقلابية وأسقط عددًا من القتلى والجرحى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت مستشفيات محافظة الضالع باليمن، أبناء المدينة، إلى سرعة التبرع بالدم للجرحى الذين سقطوا إثر التفجير الذي استهدف عرضًا عسكريًّا صباح اليوم في المدينة.

وقال مصدر طبي وفق صحيفة "عدن الغد": إن عددًا كبيرًا من الجرحى وصلوا إلى مستشفيات المدينة، وبحاجة إلى دم؛ داعيًا أبناء المدينة إلى التبرع لإخوانهم.

وكان عرضٌ لحرس المنشآت في ملعب الصمود، قد تعرّض للاستهداف من قِبَل مليشيا الحوثي الانقلابية صباح اليوم، وسقط عدد من الشهداء والجرحى.

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