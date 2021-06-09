النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وثيقة تتوقع أن تجمع "أرامكو السعودية" اليوم 6 مليارات دولار من الصكوك

كشفت أن السعر الاسترشادي تقلص إلى 70 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية

أظهرت وثيقة أنه من المتوقع أن تجمع "أرامكو السعودية" 6 مليارات دولار من الصكوك اليوم، حيث ارتفعت طلبات الاكتتاب على الصكوك، من 33 إلى 55 مليار دولار، وفقاً لـ"رويترز".

وتفصيلاً، كشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن السعر الاسترشادي للصكوك تقلص إلى حوالي 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل ثلاث سنوات، ونحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل خمس سنوات، وحوالي 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل عشر سنوات، وجميع الشرائح بزيادة أو نقصان 5 نقاط أساس.

وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.

وحسب تقارير حديثة"، أعلنت "أرامكو السعودية" أول أمس، بدء إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار بموجب برنامجها لإصدار الصكوك، على أن ينتهي الطرح يوم 17 يونيو 2021.

وذكرت "رويترز"، الأربعاء، أن الصكوك الدولية المقومة بالدولار التي أصدرتها "أرامكو" ستكون على مدى 3 و5 و10 سنوات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
وثيقة تتوقع أن تجمع "أرامكو السعودية" اليوم 6 مليارات دولار من الصكوك
سبق

أظهرت وثيقة أنه من المتوقع أن تجمع "أرامكو السعودية" 6 مليارات دولار من الصكوك اليوم، حيث ارتفعت طلبات الاكتتاب على الصكوك، من 33 إلى 55 مليار دولار، وفقاً لـ"رويترز".

وتفصيلاً، كشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن السعر الاسترشادي للصكوك تقلص إلى حوالي 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل ثلاث سنوات، ونحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل خمس سنوات، وحوالي 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل عشر سنوات، وجميع الشرائح بزيادة أو نقصان 5 نقاط أساس.

وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.

وحسب تقارير حديثة"، أعلنت "أرامكو السعودية" أول أمس، بدء إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار بموجب برنامجها لإصدار الصكوك، على أن ينتهي الطرح يوم 17 يونيو 2021.

وذكرت "رويترز"، الأربعاء، أن الصكوك الدولية المقومة بالدولار التي أصدرتها "أرامكو" ستكون على مدى 3 و5 و10 سنوات.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
08:35 PM

وثيقة تتوقع أن تجمع "أرامكو السعودية" اليوم 6 مليارات دولار من الصكوك

كشفت أن السعر الاسترشادي تقلص إلى 70 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
606

أظهرت وثيقة أنه من المتوقع أن تجمع "أرامكو السعودية" 6 مليارات دولار من الصكوك اليوم، حيث ارتفعت طلبات الاكتتاب على الصكوك، من 33 إلى 55 مليار دولار، وفقاً لـ"رويترز".

وتفصيلاً، كشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن السعر الاسترشادي للصكوك تقلص إلى حوالي 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل ثلاث سنوات، ونحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل خمس سنوات، وحوالي 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل عشر سنوات، وجميع الشرائح بزيادة أو نقصان 5 نقاط أساس.

وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.

وحسب تقارير حديثة"، أعلنت "أرامكو السعودية" أول أمس، بدء إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار بموجب برنامجها لإصدار الصكوك، على أن ينتهي الطرح يوم 17 يونيو 2021.

وذكرت "رويترز"، الأربعاء، أن الصكوك الدولية المقومة بالدولار التي أصدرتها "أرامكو" ستكون على مدى 3 و5 و10 سنوات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,441
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,023
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة