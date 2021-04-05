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بعد فيديو متداول.. مختص يكشف حقيقة "الدودة السوداء" بالكمامات

قال لـ"سبق": تعقم الأقنعة بطريقة صارمة تضمن عدم بقاء الجراثيم

أكد الأستاذ المشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، لـ"سبق"، أن "ما يتم تداوله من وجود دودة سوداء في أقنعة الفم -الكمامات-، غير صحيح".

وقال "الشريف" لـ"سبق"، معلقاً على مقطع فيديو متداول، أنه "يتم تعقيم أقنعة الفم بعد تصنيعها بطريقة صارمة تضمن عدم بقاء الجراثيم أو الفيروسات أو أي كائنات حية يمكن أن تؤثر في صحة الإنسان".

وأضاف: "أما التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة الكندية في الثاني من أبريل لهذا العام، فهو متعلق بنوع معين من الكمامات يحتوي على مادة الجرافين وهي مادة اكتُشفت حديثاً عام ٢٠٠٤م وتصنع بتقنية النانو تدخل في صناعات متعدّدة منها صناعة أقنعة الوجة (الكمامات) لأن هيكلها التركيبي يحتوي على ثقوب صغيرة (ميكروسكوبية) تسمح بدخول الهواء وتمنع دخول الجراثيم".

وأردف: "التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة الكندية من أقنعة الفم التي يستخدم الجرافين في تصنيعها بسبب احتمالية تسرّب بعض جزيئات المادة التي يمكن أن تستنشق وتؤثر في صحة الإنسان"، علماً بأن الضرر المحتمل من مادة الجرافين في أقنعة الوجة مازال تحت الدراسة في كندا ولم يتم تأكيده حتى الآن.

وتابع: "ونصحت وزارة الصحة الكندية بالتوقف عن استخدام الأقنعة التي تحتوي على الجرافين حتى يصدر تصريح آخر، مع أهمية الاستمرار بارتداء الأقنعة التي لا تحتوي على الجرافين واتباع الإرشادات الوقائية".

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل والواتساب زعم فيه صاحبه أن علماء روساً وجدوا دودة تدمّر الجهاز التنفسي عند الانسان، مطلقاً في هذا الصدد تحذيراً مهماً من لبس الكمامات أكثر من ساعة أو استخدامها أكثر من مرة، كما ادعى أن عاملاً لديه يشكو من ضيق في التنفس منذ أسبوع بسبب لبسه الطويل للكمامة، مشيراً إلى أنه بعد مشاهدته الفيديو عرف سبب تعبه -على حد زعمه-.

استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو متداول.. مختص يكشف حقيقة "الدودة السوداء" بالكمامات
سبق

أكد الأستاذ المشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، لـ"سبق"، أن "ما يتم تداوله من وجود دودة سوداء في أقنعة الفم -الكمامات-، غير صحيح".

وقال "الشريف" لـ"سبق"، معلقاً على مقطع فيديو متداول، أنه "يتم تعقيم أقنعة الفم بعد تصنيعها بطريقة صارمة تضمن عدم بقاء الجراثيم أو الفيروسات أو أي كائنات حية يمكن أن تؤثر في صحة الإنسان".

وأضاف: "أما التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة الكندية في الثاني من أبريل لهذا العام، فهو متعلق بنوع معين من الكمامات يحتوي على مادة الجرافين وهي مادة اكتُشفت حديثاً عام ٢٠٠٤م وتصنع بتقنية النانو تدخل في صناعات متعدّدة منها صناعة أقنعة الوجة (الكمامات) لأن هيكلها التركيبي يحتوي على ثقوب صغيرة (ميكروسكوبية) تسمح بدخول الهواء وتمنع دخول الجراثيم".

وأردف: "التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة الكندية من أقنعة الفم التي يستخدم الجرافين في تصنيعها بسبب احتمالية تسرّب بعض جزيئات المادة التي يمكن أن تستنشق وتؤثر في صحة الإنسان"، علماً بأن الضرر المحتمل من مادة الجرافين في أقنعة الوجة مازال تحت الدراسة في كندا ولم يتم تأكيده حتى الآن.

وتابع: "ونصحت وزارة الصحة الكندية بالتوقف عن استخدام الأقنعة التي تحتوي على الجرافين حتى يصدر تصريح آخر، مع أهمية الاستمرار بارتداء الأقنعة التي لا تحتوي على الجرافين واتباع الإرشادات الوقائية".

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل والواتساب زعم فيه صاحبه أن علماء روساً وجدوا دودة تدمّر الجهاز التنفسي عند الانسان، مطلقاً في هذا الصدد تحذيراً مهماً من لبس الكمامات أكثر من ساعة أو استخدامها أكثر من مرة، كما ادعى أن عاملاً لديه يشكو من ضيق في التنفس منذ أسبوع بسبب لبسه الطويل للكمامة، مشيراً إلى أنه بعد مشاهدته الفيديو عرف سبب تعبه -على حد زعمه-.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
12:52 PM

بعد فيديو متداول.. مختص يكشف حقيقة "الدودة السوداء" بالكمامات

قال لـ"سبق": تعقم الأقنعة بطريقة صارمة تضمن عدم بقاء الجراثيم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد الأستاذ المشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، لـ"سبق"، أن "ما يتم تداوله من وجود دودة سوداء في أقنعة الفم -الكمامات-، غير صحيح".

وقال "الشريف" لـ"سبق"، معلقاً على مقطع فيديو متداول، أنه "يتم تعقيم أقنعة الفم بعد تصنيعها بطريقة صارمة تضمن عدم بقاء الجراثيم أو الفيروسات أو أي كائنات حية يمكن أن تؤثر في صحة الإنسان".

وأضاف: "أما التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة الكندية في الثاني من أبريل لهذا العام، فهو متعلق بنوع معين من الكمامات يحتوي على مادة الجرافين وهي مادة اكتُشفت حديثاً عام ٢٠٠٤م وتصنع بتقنية النانو تدخل في صناعات متعدّدة منها صناعة أقنعة الوجة (الكمامات) لأن هيكلها التركيبي يحتوي على ثقوب صغيرة (ميكروسكوبية) تسمح بدخول الهواء وتمنع دخول الجراثيم".

وأردف: "التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة الكندية من أقنعة الفم التي يستخدم الجرافين في تصنيعها بسبب احتمالية تسرّب بعض جزيئات المادة التي يمكن أن تستنشق وتؤثر في صحة الإنسان"، علماً بأن الضرر المحتمل من مادة الجرافين في أقنعة الوجة مازال تحت الدراسة في كندا ولم يتم تأكيده حتى الآن.

وتابع: "ونصحت وزارة الصحة الكندية بالتوقف عن استخدام الأقنعة التي تحتوي على الجرافين حتى يصدر تصريح آخر، مع أهمية الاستمرار بارتداء الأقنعة التي لا تحتوي على الجرافين واتباع الإرشادات الوقائية".

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل والواتساب زعم فيه صاحبه أن علماء روساً وجدوا دودة تدمّر الجهاز التنفسي عند الانسان، مطلقاً في هذا الصدد تحذيراً مهماً من لبس الكمامات أكثر من ساعة أو استخدامها أكثر من مرة، كما ادعى أن عاملاً لديه يشكو من ضيق في التنفس منذ أسبوع بسبب لبسه الطويل للكمامة، مشيراً إلى أنه بعد مشاهدته الفيديو عرف سبب تعبه -على حد زعمه-.

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