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أمير نجران يوجّه بجولات إشرافية في مساكن العمالة الوافدة لمواجهة كورونا

بشكل دوري.. بمشاركة صحة المنطقة وفرع وزارة التجارة وجهات أخرى

نفّذ عددٌ من الجهات الحكومية بمنطقة نجران، جولات ميدانية لعدد من مواقع إسكان العمالة الوافدة بمنطقة نجران ومحافظاتها؛ لتعزيز ومتابعة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

تأتي هذه الجولات بتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ أمير منطقة نجران؛ الذي أكّد أن تكون بشكل دوري ومجدول؛ وتضم إدارات عدة من صحة المنطقة، وفرع وزارة التجارة، وجهات أخرى، ضمن جولات إشرافية للإصحاح البيئي والمهني في مساكن العمالة الوافدة؛ للتأكّد من سلامتهم وتطبيق الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

منطقة نجران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يوجّه بجولات إشرافية في مساكن العمالة الوافدة لمواجهة كورونا
سبق

نفّذ عددٌ من الجهات الحكومية بمنطقة نجران، جولات ميدانية لعدد من مواقع إسكان العمالة الوافدة بمنطقة نجران ومحافظاتها؛ لتعزيز ومتابعة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

تأتي هذه الجولات بتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ أمير منطقة نجران؛ الذي أكّد أن تكون بشكل دوري ومجدول؛ وتضم إدارات عدة من صحة المنطقة، وفرع وزارة التجارة، وجهات أخرى، ضمن جولات إشرافية للإصحاح البيئي والمهني في مساكن العمالة الوافدة؛ للتأكّد من سلامتهم وتطبيق الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:36 AM

أمير نجران يوجّه بجولات إشرافية في مساكن العمالة الوافدة لمواجهة كورونا

بشكل دوري.. بمشاركة صحة المنطقة وفرع وزارة التجارة وجهات أخرى

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هادي آل كليب - نجران
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نفّذ عددٌ من الجهات الحكومية بمنطقة نجران، جولات ميدانية لعدد من مواقع إسكان العمالة الوافدة بمنطقة نجران ومحافظاتها؛ لتعزيز ومتابعة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

تأتي هذه الجولات بتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ أمير منطقة نجران؛ الذي أكّد أن تكون بشكل دوري ومجدول؛ وتضم إدارات عدة من صحة المنطقة، وفرع وزارة التجارة، وجهات أخرى، ضمن جولات إشرافية للإصحاح البيئي والمهني في مساكن العمالة الوافدة؛ للتأكّد من سلامتهم وتطبيق الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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