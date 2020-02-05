عنق الزجاجة حاضر في مول الشرائع.. و"64" يتحول لمسار واحد

زحام يومي يتكرر.. وأصوات الأبواق تتعالى.. ومشادات تبلغ حد الملاسنة

يجد مرتادو سوق الشرائع مول، والراغبون في الوصول إلى شارع محمد صالح باشراحيل "الشارع الأصفر"، صعوبة في الدخول إلى المول للقادمين من شارع 64 باتجاه إشارة صقر قريش، والالتفاف للتوجُّه إلى المول؛ بسبب وجود دخلة واحدة فقط لهما؛ وهو ما يؤدي لزحام وارتداد.

"سبق" وقفت مساء اليوم على مناشدة الأهالي، ورصدت الارتداد الذي يخلفه المدخل الوحيد للمول والراغبين في التوجه لشارع باشراحيل؛ إذ يتعارض مخرج المول مع المدخل الوحيد، وتتعالى أصوات الأبواق وسط مطالبات بأحقية الطريق، تصل إلى حد الملاسنة.

وتصطف العشرات من المركبات في المسار الأيمن للراغبين في الوصول إلى المول، بينما يقوم آخرون بتجاوز المسار للوصل السريع إلى المدخل؛ ما يتسبب في حدوث ازدحام في الطريق، ويتحول شارع 64 من ثلاث مسارات إلى مسار واحد، قد ينتج منه حوادث لا قدر الله.

كما أسهم الوقوف العشوائي لبعض المركبات مقابل إحدى القرطاسيات على الشارع نفسه في زيادة تكدس المركبات، وعرقلة الحركة. وبدوره يدخل في الخط المخرج الخاص بالمول والراغبون في الوصول لشارع 64.

ومن جانبهم، ناشد مرتادو الطريق الجهات ذات العلاقة الوقوف على الموقع، وإيجاد حلول، إما عن طريق توسعة المدخل الوحيد للمول، أو إزالة الجزيرة الفاصلة بين الطريقين لتحرير الحركة.