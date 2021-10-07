"النويصر" إلى رحمة الله

توفي إلى رحمة الله إبراهيم محمد صالح النويصر، والد بدر النويصر.
وسيصلى على الفقيد غدًا بعد صلاة الجمعة بجامع "الراجحي" بحي الجزيرة بالعاصمة الرياض.
ويتقبل العزاء على جوال ابنه بدر "0553121202".
توفي إلى رحمة الله إبراهيم محمد صالح النويصر، والد بدر النويصر.
وسيصلى على الفقيد غدًا بعد صلاة الجمعة بجامع "الراجحي" بحي الجزيرة بالعاصمة الرياض.
ويتقبل العزاء على جوال ابنه بدر "0553121202".
توفي إلى رحمة الله إبراهيم محمد صالح النويصر، والد بدر النويصر.
وسيصلى على الفقيد غدًا بعد صلاة الجمعة بجامع "الراجحي" بحي الجزيرة بالعاصمة الرياض.
ويتقبل العزاء على جوال ابنه بدر "0553121202".
توفي إلى رحمة الله إبراهيم محمد صالح النويصر، والد بدر النويصر.
وسيصلى على الفقيد غدًا بعد صلاة الجمعة بجامع "الراجحي" بحي الجزيرة بالعاصمة الرياض.
ويتقبل العزاء على جوال ابنه بدر "0553121202".