"أحداث الجبل" بلبنان.. هل تعيد السياحة السعودية إلى نقطة الصفر؟

كنعان: أتوقع تخطي عدد السواح السعوديين حاجز الـ 120 ألفاً

شهد لبنان الأحد الماضي أحداثاً أمنية جديدة كادت تشعل شرارة الحرب الأهلية من جديد بين اللبنانيين أنفسهم بعد اشتباك مسلح وتعرض وزير لبناني لإطلاق نار خلال تجوله بسيارة في منطقة جبل لبنان التابعة لطائفة أخرى.



ومن ناحيته، أعلن رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان، في حديث تلفزيوني قائلاً: "إلى الآن لم نتأثر بالحجوزات بعد حادثة قبرشمون، ولكن الذين حجزوا في الجبل يسألون عدة أسئلة عن الوضع الأمني".

وأضاف: "نحن نعتمد على المغترب اللبناني الذي هو أساسي في تحريك السياحة، ولا أتوقع العودة لنقطة الصفر، بل أتوقع أن يتخطى عدد السواح السعوديين الـ 120 ألفاً، وأن يرتفع عدد السواح الكويتيين أيضاً هذا الصيف".

وأكد أن "لبنان منفتح أيضاً على السوق الأوروبي الذي نعتمد عليه بعد فصل الصيف".