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إثر مغادرته كوريا الجنوبية.. ولي العهد يبعث برقية شكر لـ"مون جاي إن"

مؤكداً سموه إيجابية المباحثات في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا؛ إثر مغادرة سموه سيئول اليوم، فيما يلي نصها:

فخامة الرئيس مون جاي إن

رئيس جمهورية كوريا

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامتكم.

متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

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إثر مغادرته كوريا الجنوبية.. ولي العهد يبعث برقية شكر لـ"مون جاي إن"
سبق

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا؛ إثر مغادرة سموه سيئول اليوم، فيما يلي نصها:

فخامة الرئيس مون جاي إن

رئيس جمهورية كوريا

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامتكم.

متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:01 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:40 PM

إثر مغادرته كوريا الجنوبية.. ولي العهد يبعث برقية شكر لـ"مون جاي إن"

مؤكداً سموه إيجابية المباحثات في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,635

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا؛ إثر مغادرة سموه سيئول اليوم، فيما يلي نصها:

فخامة الرئيس مون جاي إن

رئيس جمهورية كوريا

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامتكم.

متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

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