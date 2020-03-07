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العراق توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الـ١٥ من الشهر الحالي بسبب كورونا

حماية للعراقيين من مخاطر انتشار الفيروس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم توقُّف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الخامس عشر من الشهر الحالي؛ وذلك حماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي في تصريح إلى وكالة الأنباء العراقية اليوم أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقُّف التبادل التجاري بشكل مؤقت، بينما يُسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.

وبيَّن أن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ، فضلاً عن منفذ طريبيل مع الأردن الذي سيبقى مفتوحًا.

فيروس كورونا الجديد إيران العراق المنافذ الحدودية

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الـ١٥ من الشهر الحالي بسبب كورونا
سبق

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم توقُّف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الخامس عشر من الشهر الحالي؛ وذلك حماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي في تصريح إلى وكالة الأنباء العراقية اليوم أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقُّف التبادل التجاري بشكل مؤقت، بينما يُسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.

وبيَّن أن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ، فضلاً عن منفذ طريبيل مع الأردن الذي سيبقى مفتوحًا.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:22 PM

العراق توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الـ١٥ من الشهر الحالي بسبب كورونا

حماية للعراقيين من مخاطر انتشار الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم توقُّف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الخامس عشر من الشهر الحالي؛ وذلك حماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي في تصريح إلى وكالة الأنباء العراقية اليوم أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقُّف التبادل التجاري بشكل مؤقت، بينما يُسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.

وبيَّن أن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ، فضلاً عن منفذ طريبيل مع الأردن الذي سيبقى مفتوحًا.

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