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نائب أمير حائل يزور الأديبين "البكر" و"الحميد"

تفقد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، أمس، أحوال بعض أدباء منطقة حائل الذين قدّموا خلال مسيرتهم الأدبية بالمنطقة الكثير من الأنشطة والفعاليات.

وزار نائب أمير حائل، الأديب عبدالله بن تركي البكر، والأديب جارالله بن يوسف الحميد، وكرّم كل واحدٍ منهم على حدة، مشيداً بجهودهما ومؤكداً أن الأجيال تفخر بهما وبما قدماه خلال مسيرتهما الثقافية والأدبية وما أضافاه للمؤسسات الثقافية والأدبية بالمنطقة.

ونقل شكر وتقدير الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، للأديبين والذي تمنى لهما الصحة والعافية.

وأشاد نائب أمير حائل بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة أمير المنطقة واهتمام وزارة الثقافة بالفعاليات الثقافية والمثقفين، مشيراً إلى الدور الفاعل للمؤسسات الثقافية والأدبية بالمنطقة وتفاعل المجتمع المحلي مع تلك الفعاليات والمساهمة بنجاحها.

ورافقه خلال الزيارة رئيس نادي حائل الأدبي والثقافي الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، ورجل الأعمال صالح بن إبراهيم الرشيد، ونائب رئيس النادي الأدبي الثقافي بحائل رشيد الصقري، وعدد من المسؤولين.

من جهتهما، عبّر "البكر" و"الحميد" عن شكرهما لنائب أمير منطقة حائل على الزيارة التي اعتبراها هي التكريم لهما وحرصه على تفقد أحوال الأدباء بالمنطقة والسؤال عما يحتاجونه.


ومن جهته، أشار فهد البكر إلى أن زيارة نائب حائل للأديب "البكر" شرف للعائلة، منوهاً بالتكريم والتقدير الذي يلقاه الأديب منه.


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نائب أمير حائل يزور الأديبين "البكر" و"الحميد"
سبق

تفقد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، أمس، أحوال بعض أدباء منطقة حائل الذين قدّموا خلال مسيرتهم الأدبية بالمنطقة الكثير من الأنشطة والفعاليات.

وزار نائب أمير حائل، الأديب عبدالله بن تركي البكر، والأديب جارالله بن يوسف الحميد، وكرّم كل واحدٍ منهم على حدة، مشيداً بجهودهما ومؤكداً أن الأجيال تفخر بهما وبما قدماه خلال مسيرتهما الثقافية والأدبية وما أضافاه للمؤسسات الثقافية والأدبية بالمنطقة.

ونقل شكر وتقدير الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، للأديبين والذي تمنى لهما الصحة والعافية.

وأشاد نائب أمير حائل بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة أمير المنطقة واهتمام وزارة الثقافة بالفعاليات الثقافية والمثقفين، مشيراً إلى الدور الفاعل للمؤسسات الثقافية والأدبية بالمنطقة وتفاعل المجتمع المحلي مع تلك الفعاليات والمساهمة بنجاحها.

ورافقه خلال الزيارة رئيس نادي حائل الأدبي والثقافي الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، ورجل الأعمال صالح بن إبراهيم الرشيد، ونائب رئيس النادي الأدبي الثقافي بحائل رشيد الصقري، وعدد من المسؤولين.

من جهتهما، عبّر "البكر" و"الحميد" عن شكرهما لنائب أمير منطقة حائل على الزيارة التي اعتبراها هي التكريم لهما وحرصه على تفقد أحوال الأدباء بالمنطقة والسؤال عما يحتاجونه.


ومن جهته، أشار فهد البكر إلى أن زيارة نائب حائل للأديب "البكر" شرف للعائلة، منوهاً بالتكريم والتقدير الذي يلقاه الأديب منه.


25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:23 PM

نائب أمير حائل يزور الأديبين "البكر" و"الحميد"

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خالد السليمي - حائل
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تفقد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، أمس، أحوال بعض أدباء منطقة حائل الذين قدّموا خلال مسيرتهم الأدبية بالمنطقة الكثير من الأنشطة والفعاليات.

وزار نائب أمير حائل، الأديب عبدالله بن تركي البكر، والأديب جارالله بن يوسف الحميد، وكرّم كل واحدٍ منهم على حدة، مشيداً بجهودهما ومؤكداً أن الأجيال تفخر بهما وبما قدماه خلال مسيرتهما الثقافية والأدبية وما أضافاه للمؤسسات الثقافية والأدبية بالمنطقة.

ونقل شكر وتقدير الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، للأديبين والذي تمنى لهما الصحة والعافية.

وأشاد نائب أمير حائل بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة أمير المنطقة واهتمام وزارة الثقافة بالفعاليات الثقافية والمثقفين، مشيراً إلى الدور الفاعل للمؤسسات الثقافية والأدبية بالمنطقة وتفاعل المجتمع المحلي مع تلك الفعاليات والمساهمة بنجاحها.

ورافقه خلال الزيارة رئيس نادي حائل الأدبي والثقافي الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، ورجل الأعمال صالح بن إبراهيم الرشيد، ونائب رئيس النادي الأدبي الثقافي بحائل رشيد الصقري، وعدد من المسؤولين.

من جهتهما، عبّر "البكر" و"الحميد" عن شكرهما لنائب أمير منطقة حائل على الزيارة التي اعتبراها هي التكريم لهما وحرصه على تفقد أحوال الأدباء بالمنطقة والسؤال عما يحتاجونه.


ومن جهته، أشار فهد البكر إلى أن زيارة نائب حائل للأديب "البكر" شرف للعائلة، منوهاً بالتكريم والتقدير الذي يلقاه الأديب منه.


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