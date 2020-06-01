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شركة كورية جنوبية تطور علاجاً لـ"كورونا" .. والتجارب السريرية أواخر يوليو

ظهر تحسنًا في أعراض الفيروس بنحو 100 ضعف

أفادت شركة سيلتريون الكورية الجنوبية، اليوم (الاثنين)، بأن العلاج التجريبي الذي طورته لمرض "كوفيد-19" أظهر خفضًا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات، مشيرة إلى أنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو (تموز).

وأضافت "سيلتريون" أن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام.

وبينت الشركة وكلية الطب بجامعة تشونجبوك الوطنية المتعاونة معها في الدراسة في بيان أوردته "رويترز"، أن الدراسة أجريت على حيوانات النمس، وسيتم توسيعها لتشمل الأقداد والفئران والقرود قبل التجارب السريرية.

من جانبه، أشار رئيس وحدة البحث والتطوير بشركة سيلتريون كون كي سونج، إلى أن الشركة تدرس إجراء تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج.

وذكر أن لدى "سيلتريون" القدرة على إنتاج كميات كبيرة من العلاج بالأجسام المضادة بمجرد أن يصبح جاهزًا.


وتسارع شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم إلى تطوير علاجات للمرض، الذي يشبه الإنفلونزا، والذي تسبب في وفاة أكثر من 371000 شخص على مستوى العالم.

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شركة كورية جنوبية تطور علاجاً لـ"كورونا" .. والتجارب السريرية أواخر يوليو
سبق

أفادت شركة سيلتريون الكورية الجنوبية، اليوم (الاثنين)، بأن العلاج التجريبي الذي طورته لمرض "كوفيد-19" أظهر خفضًا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات، مشيرة إلى أنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو (تموز).

وأضافت "سيلتريون" أن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام.

وبينت الشركة وكلية الطب بجامعة تشونجبوك الوطنية المتعاونة معها في الدراسة في بيان أوردته "رويترز"، أن الدراسة أجريت على حيوانات النمس، وسيتم توسيعها لتشمل الأقداد والفئران والقرود قبل التجارب السريرية.

من جانبه، أشار رئيس وحدة البحث والتطوير بشركة سيلتريون كون كي سونج، إلى أن الشركة تدرس إجراء تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج.

وذكر أن لدى "سيلتريون" القدرة على إنتاج كميات كبيرة من العلاج بالأجسام المضادة بمجرد أن يصبح جاهزًا.


وتسارع شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم إلى تطوير علاجات للمرض، الذي يشبه الإنفلونزا، والذي تسبب في وفاة أكثر من 371000 شخص على مستوى العالم.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:14 PM

شركة كورية جنوبية تطور علاجاً لـ"كورونا" .. والتجارب السريرية أواخر يوليو

ظهر تحسنًا في أعراض الفيروس بنحو 100 ضعف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت شركة سيلتريون الكورية الجنوبية، اليوم (الاثنين)، بأن العلاج التجريبي الذي طورته لمرض "كوفيد-19" أظهر خفضًا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات، مشيرة إلى أنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو (تموز).

وأضافت "سيلتريون" أن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام.

وبينت الشركة وكلية الطب بجامعة تشونجبوك الوطنية المتعاونة معها في الدراسة في بيان أوردته "رويترز"، أن الدراسة أجريت على حيوانات النمس، وسيتم توسيعها لتشمل الأقداد والفئران والقرود قبل التجارب السريرية.

من جانبه، أشار رئيس وحدة البحث والتطوير بشركة سيلتريون كون كي سونج، إلى أن الشركة تدرس إجراء تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج.

وذكر أن لدى "سيلتريون" القدرة على إنتاج كميات كبيرة من العلاج بالأجسام المضادة بمجرد أن يصبح جاهزًا.


وتسارع شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم إلى تطوير علاجات للمرض، الذي يشبه الإنفلونزا، والذي تسبب في وفاة أكثر من 371000 شخص على مستوى العالم.

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