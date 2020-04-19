النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لكبح "كورونا"

فُرضت قبل نحو 4 أسابيع

ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم (الأحد)، أن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام، التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جوف" لقناة "سكاي نيوز"، أن "الحقائق والإرشادات واضحة حاليًا بأنه لا ينبغي التفكير في رفع هذه القيود بعد“وفقًا لـ"رويترز".

وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف العزل العام

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لكبح "كورونا"
سبق

ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم (الأحد)، أن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام، التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جوف" لقناة "سكاي نيوز"، أن "الحقائق والإرشادات واضحة حاليًا بأنه لا ينبغي التفكير في رفع هذه القيود بعد“وفقًا لـ"رويترز".

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:44 PM

بريطانيا لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لكبح "كورونا"

فُرضت قبل نحو 4 أسابيع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
256

ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم (الأحد)، أن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام، التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جوف" لقناة "سكاي نيوز"، أن "الحقائق والإرشادات واضحة حاليًا بأنه لا ينبغي التفكير في رفع هذه القيود بعد“وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة