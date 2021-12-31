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بريطانيا تجيز استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام

أعلنت الجهات الصحية في بريطانيا إجازة استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام .

لجنة اللقاحات البريطانية كانت وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح فايزر المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال المعرضين للخطر في محاولة لتوسيع تغطية التطعيم ضد المتحور أوميكرون.
اللجنة أوضحت أن الأطفال فقط ضمن مجموعة معرضة للخطر أو أولئك الذين يعيشون في اتصال مع شخص يعاني من نقص المناعة هم المؤهلون لتلقي اللقاح في هذه المرحلة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

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بريطانيا تجيز استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام
سبق

أعلنت الجهات الصحية في بريطانيا إجازة استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام .

لجنة اللقاحات البريطانية كانت وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح فايزر المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال المعرضين للخطر في محاولة لتوسيع تغطية التطعيم ضد المتحور أوميكرون.
اللجنة أوضحت أن الأطفال فقط ضمن مجموعة معرضة للخطر أو أولئك الذين يعيشون في اتصال مع شخص يعاني من نقص المناعة هم المؤهلون لتلقي اللقاح في هذه المرحلة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:56 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:15 AM

بريطانيا تجيز استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,732

أعلنت الجهات الصحية في بريطانيا إجازة استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام .

لجنة اللقاحات البريطانية كانت وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح فايزر المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال المعرضين للخطر في محاولة لتوسيع تغطية التطعيم ضد المتحور أوميكرون.
اللجنة أوضحت أن الأطفال فقط ضمن مجموعة معرضة للخطر أو أولئك الذين يعيشون في اتصال مع شخص يعاني من نقص المناعة هم المؤهلون لتلقي اللقاح في هذه المرحلة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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