بريطانيا تجيز استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام
أعلنت الجهات الصحية في بريطانيا إجازة استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام .
لجنة اللقاحات البريطانية كانت وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح فايزر المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال المعرضين للخطر في محاولة لتوسيع تغطية التطعيم ضد المتحور أوميكرون. اللجنة أوضحت أن الأطفال فقط ضمن مجموعة معرضة للخطر أو أولئك الذين يعيشون في اتصال مع شخص يعاني من نقص المناعة هم المؤهلون لتلقي اللقاح في هذه المرحلة.
بريطانيا تجيز استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-31
أعلنت الجهات الصحية في بريطانيا إجازة استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام .
لجنة اللقاحات البريطانية كانت وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح فايزر المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال المعرضين للخطر في محاولة لتوسيع تغطية التطعيم ضد المتحور أوميكرون. اللجنة أوضحت أن الأطفال فقط ضمن مجموعة معرضة للخطر أو أولئك الذين يعيشون في اتصال مع شخص يعاني من نقص المناعة هم المؤهلون لتلقي اللقاح في هذه المرحلة.
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:56 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:15 AM
بريطانيا تجيز استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام
أعلنت الجهات الصحية في بريطانيا إجازة استخدام علاج فايزر ضد كورونا بجرعة مرتين يوميًا لمدة 5 أيام .
لجنة اللقاحات البريطانية كانت وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح فايزر المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال المعرضين للخطر في محاولة لتوسيع تغطية التطعيم ضد المتحور أوميكرون. اللجنة أوضحت أن الأطفال فقط ضمن مجموعة معرضة للخطر أو أولئك الذين يعيشون في اتصال مع شخص يعاني من نقص المناعة هم المؤهلون لتلقي اللقاح في هذه المرحلة.