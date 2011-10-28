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بلدية أشيقر تدشن تشجير "منتزه الرايغة البري".. يحوي ١٠ آلاف شجرة

بالتعاون مع البيئة.. والهدف زراعة ١٣٠٠ شجرة ضمن "لنجعلها خضراء"

دشنت بلدية أشيقر، بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء، حملة التشجير بمنتزه الرايغة، بأشيقر، والتي تستهدف زراعة ١٣٠٠ شجرة معمرة، تضاف إلى أشجار المنتزه المتنوعة.

وحضر التدشين محافظ شقراء عادل البواردي، ورئيس بلدية أشيقر عبدالرحمن الصالح، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي، ومدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة، ومدير المياه بشقراء محمد أباحسين، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس المجلس البلدي بأشيقر سليمان السالم، نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأشيقر خالد المنصور، وعدد من المسؤولين والمواطنين.

وبدأ الحفل بكلمة لـ"الصالح"، بيّن فيها أهمية التشجير وجهود البلدية في المنتزه وغيره من الأماكن التي تحتاج إلى الزراعة، ثم تحدّث المشرف على منتزه الرايغة حمد السماعيل، عن المنتزه ومراحل إنشائه والجهود المبذولة على المستوى الفردي والحكومي ورجال الأعمال.

وانطلقت عملية زراعة الأشجار والشتلات؛ حيث شارك الحضور من المسؤولين والأهالي في زراعة الأشجار في المنتزه الذي سيكون متنفسًا للمواطنين في محافظة شقراء وما جاورها.

ويُعد المنتزه من المحميات الطبيعية في أشيقر، ويقع شمال المدينة على طريق "أشيقر أم حزم القصيم"، ويشهد المنتزه إقبالًا كبيرًا، أوقات الشتاء نظرًا لحمايته وزراعة الأشجار الصحراوية فيه، والتي تجاوزت عشرة آلاف شجرة معمرة؛ مما يجعله يستهوي محبي البر والطبيعة.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي دعمًا للحملة الوطنية "لنجعلها خضراء" التي تنفذها وزارة البيئة، لزراعة الأشجار وزيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة من خلال تشجير المتنزهات والمحميات والقضاء على التصحر وزيادة الغطاء النباتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية أشيقر تدشن تشجير "منتزه الرايغة البري".. يحوي ١٠ آلاف شجرة
سبق

دشنت بلدية أشيقر، بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء، حملة التشجير بمنتزه الرايغة، بأشيقر، والتي تستهدف زراعة ١٣٠٠ شجرة معمرة، تضاف إلى أشجار المنتزه المتنوعة.

وحضر التدشين محافظ شقراء عادل البواردي، ورئيس بلدية أشيقر عبدالرحمن الصالح، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي، ومدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة، ومدير المياه بشقراء محمد أباحسين، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس المجلس البلدي بأشيقر سليمان السالم، نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأشيقر خالد المنصور، وعدد من المسؤولين والمواطنين.

وبدأ الحفل بكلمة لـ"الصالح"، بيّن فيها أهمية التشجير وجهود البلدية في المنتزه وغيره من الأماكن التي تحتاج إلى الزراعة، ثم تحدّث المشرف على منتزه الرايغة حمد السماعيل، عن المنتزه ومراحل إنشائه والجهود المبذولة على المستوى الفردي والحكومي ورجال الأعمال.

وانطلقت عملية زراعة الأشجار والشتلات؛ حيث شارك الحضور من المسؤولين والأهالي في زراعة الأشجار في المنتزه الذي سيكون متنفسًا للمواطنين في محافظة شقراء وما جاورها.

ويُعد المنتزه من المحميات الطبيعية في أشيقر، ويقع شمال المدينة على طريق "أشيقر أم حزم القصيم"، ويشهد المنتزه إقبالًا كبيرًا، أوقات الشتاء نظرًا لحمايته وزراعة الأشجار الصحراوية فيه، والتي تجاوزت عشرة آلاف شجرة معمرة؛ مما يجعله يستهوي محبي البر والطبيعة.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي دعمًا للحملة الوطنية "لنجعلها خضراء" التي تنفذها وزارة البيئة، لزراعة الأشجار وزيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة من خلال تشجير المتنزهات والمحميات والقضاء على التصحر وزيادة الغطاء النباتي.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:59 PM

بلدية أشيقر تدشن تشجير "منتزه الرايغة البري".. يحوي ١٠ آلاف شجرة

بالتعاون مع البيئة.. والهدف زراعة ١٣٠٠ شجرة ضمن "لنجعلها خضراء"

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فلاح الجوفان - شقراء
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دشنت بلدية أشيقر، بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء، حملة التشجير بمنتزه الرايغة، بأشيقر، والتي تستهدف زراعة ١٣٠٠ شجرة معمرة، تضاف إلى أشجار المنتزه المتنوعة.

وحضر التدشين محافظ شقراء عادل البواردي، ورئيس بلدية أشيقر عبدالرحمن الصالح، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي، ومدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة، ومدير المياه بشقراء محمد أباحسين، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس المجلس البلدي بأشيقر سليمان السالم، نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأشيقر خالد المنصور، وعدد من المسؤولين والمواطنين.

وبدأ الحفل بكلمة لـ"الصالح"، بيّن فيها أهمية التشجير وجهود البلدية في المنتزه وغيره من الأماكن التي تحتاج إلى الزراعة، ثم تحدّث المشرف على منتزه الرايغة حمد السماعيل، عن المنتزه ومراحل إنشائه والجهود المبذولة على المستوى الفردي والحكومي ورجال الأعمال.

وانطلقت عملية زراعة الأشجار والشتلات؛ حيث شارك الحضور من المسؤولين والأهالي في زراعة الأشجار في المنتزه الذي سيكون متنفسًا للمواطنين في محافظة شقراء وما جاورها.

ويُعد المنتزه من المحميات الطبيعية في أشيقر، ويقع شمال المدينة على طريق "أشيقر أم حزم القصيم"، ويشهد المنتزه إقبالًا كبيرًا، أوقات الشتاء نظرًا لحمايته وزراعة الأشجار الصحراوية فيه، والتي تجاوزت عشرة آلاف شجرة معمرة؛ مما يجعله يستهوي محبي البر والطبيعة.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي دعمًا للحملة الوطنية "لنجعلها خضراء" التي تنفذها وزارة البيئة، لزراعة الأشجار وزيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة من خلال تشجير المتنزهات والمحميات والقضاء على التصحر وزيادة الغطاء النباتي.

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