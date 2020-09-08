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حصيلة "كورونا" في أمريكا .. الإصابات 6 ملايين و287.362 والوفيات 188.688

الفيروس قتل 175 مريضًا خلال يوم

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 175؛ ليصل إلى 188.688 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و287.362، بزيادة 26146 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من سبتمبر (أيلول)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم، وفقًا لـ "رويترز".

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حصيلة "كورونا" في أمريكا .. الإصابات 6 ملايين و287.362 والوفيات 188.688
سبق

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 175؛ ليصل إلى 188.688 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و287.362، بزيادة 26146 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من سبتمبر (أيلول)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم، وفقًا لـ "رويترز".

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
10:00 PM

حصيلة "كورونا" في أمريكا .. الإصابات 6 ملايين و287.362 والوفيات 188.688

الفيروس قتل 175 مريضًا خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 175؛ ليصل إلى 188.688 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و287.362، بزيادة 26146 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من سبتمبر (أيلول)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم، وفقًا لـ "رويترز".

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