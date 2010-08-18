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"المنافسة" تنظم ورشة "دراسة وتحليل مستوى المنافسة في سوق الأدوية"

في إطار جهودها لنشر الوعي وإيجاد بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات

نظمت الهيئة العامة للمنافسة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالدمام، اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "دراسة وتحليل مستوى المنافسة في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية".

واستهدفت الورشة قيام الهيئة العامة للمنافسة بمشاركة أهم نتائج وتوصيات دراسات الهيئة التي قامت بها الهيئة مع القطاع الخاص.

وتناولت الورشة بعض الحالات التي قامت الهيئة بتحليلها ودراستها وعرض أهم المخرجات التي تخدم القطاع.

وتعتزم الهيئة العامة للمنافسة إقامة العديد من ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في جميع مناطق المملكة مما يسهم في نشر الوعي والمعرفة حول نظام المنافسة في المملكة الذي بدورة يساعد في إيجاد بيئة اقتصادية جاذبة لجميع الاستثمارات.

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"المنافسة" تنظم ورشة "دراسة وتحليل مستوى المنافسة في سوق الأدوية"
سبق

نظمت الهيئة العامة للمنافسة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالدمام، اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "دراسة وتحليل مستوى المنافسة في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية".

واستهدفت الورشة قيام الهيئة العامة للمنافسة بمشاركة أهم نتائج وتوصيات دراسات الهيئة التي قامت بها الهيئة مع القطاع الخاص.

وتناولت الورشة بعض الحالات التي قامت الهيئة بتحليلها ودراستها وعرض أهم المخرجات التي تخدم القطاع.

وتعتزم الهيئة العامة للمنافسة إقامة العديد من ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في جميع مناطق المملكة مما يسهم في نشر الوعي والمعرفة حول نظام المنافسة في المملكة الذي بدورة يساعد في إيجاد بيئة اقتصادية جاذبة لجميع الاستثمارات.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
03:09 PM

"المنافسة" تنظم ورشة "دراسة وتحليل مستوى المنافسة في سوق الأدوية"

في إطار جهودها لنشر الوعي وإيجاد بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظمت الهيئة العامة للمنافسة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالدمام، اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "دراسة وتحليل مستوى المنافسة في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية".

واستهدفت الورشة قيام الهيئة العامة للمنافسة بمشاركة أهم نتائج وتوصيات دراسات الهيئة التي قامت بها الهيئة مع القطاع الخاص.

وتناولت الورشة بعض الحالات التي قامت الهيئة بتحليلها ودراستها وعرض أهم المخرجات التي تخدم القطاع.

وتعتزم الهيئة العامة للمنافسة إقامة العديد من ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في جميع مناطق المملكة مما يسهم في نشر الوعي والمعرفة حول نظام المنافسة في المملكة الذي بدورة يساعد في إيجاد بيئة اقتصادية جاذبة لجميع الاستثمارات.

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