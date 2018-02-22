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"بلومبيرغ": صندوق الاستثمارات يسعى لشراء أسهم في "أكور" الفرنسية

تبلغ 15 في المائة من أصولها.. تُعتبر أكبر مشغّل للفنادق في أوروبا

كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن محادثات يجريها صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية لشراء حصة تبلغ 15 في المائة من أصول شركة "أكور" الفرنسية التي تقدر قيمتها كشركة بنحو (7.64 مليار دولار).

وأوضحت الوكالة رغبة الصندوق في امتلاك الحصة في الشركة الفرنسية، والتي تمتلك مجموعة من الفنادق إلى جانب "شركة الخليج للاستثمار" المملوكة للحكومة السنغافورية، والتي يديرها الفرنسي أموندي، وشركة الاستثمارات العقارية الأمريكية كولوني نورث ستار.

وبيّنت "بلومبيرغ" وفقاً لمصدر مطلع أنه في الوقت الذي تجري فيه المناقشات في مراحل متقدمة للصندوق الذي يسعى لأن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم فليس هناك ضمان بأن يتم التوصل إلى اتفاق.

وتعتبر "أكور" أكبر مشغل للفنادق في أوروبا، وتبيع بعض الأصول في الأسواق المتقدمة، حيث تسعى إلى التوسع في الاقتصادات الناشئة والحصول على علامات تجارية جديدة.

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"بلومبيرغ": صندوق الاستثمارات يسعى لشراء أسهم في "أكور" الفرنسية
سبق

كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن محادثات يجريها صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية لشراء حصة تبلغ 15 في المائة من أصول شركة "أكور" الفرنسية التي تقدر قيمتها كشركة بنحو (7.64 مليار دولار).

وأوضحت الوكالة رغبة الصندوق في امتلاك الحصة في الشركة الفرنسية، والتي تمتلك مجموعة من الفنادق إلى جانب "شركة الخليج للاستثمار" المملوكة للحكومة السنغافورية، والتي يديرها الفرنسي أموندي، وشركة الاستثمارات العقارية الأمريكية كولوني نورث ستار.

وبيّنت "بلومبيرغ" وفقاً لمصدر مطلع أنه في الوقت الذي تجري فيه المناقشات في مراحل متقدمة للصندوق الذي يسعى لأن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم فليس هناك ضمان بأن يتم التوصل إلى اتفاق.

وتعتبر "أكور" أكبر مشغل للفنادق في أوروبا، وتبيع بعض الأصول في الأسواق المتقدمة، حيث تسعى إلى التوسع في الاقتصادات الناشئة والحصول على علامات تجارية جديدة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:25 PM

"بلومبيرغ": صندوق الاستثمارات يسعى لشراء أسهم في "أكور" الفرنسية

تبلغ 15 في المائة من أصولها.. تُعتبر أكبر مشغّل للفنادق في أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن محادثات يجريها صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية لشراء حصة تبلغ 15 في المائة من أصول شركة "أكور" الفرنسية التي تقدر قيمتها كشركة بنحو (7.64 مليار دولار).

وأوضحت الوكالة رغبة الصندوق في امتلاك الحصة في الشركة الفرنسية، والتي تمتلك مجموعة من الفنادق إلى جانب "شركة الخليج للاستثمار" المملوكة للحكومة السنغافورية، والتي يديرها الفرنسي أموندي، وشركة الاستثمارات العقارية الأمريكية كولوني نورث ستار.

وبيّنت "بلومبيرغ" وفقاً لمصدر مطلع أنه في الوقت الذي تجري فيه المناقشات في مراحل متقدمة للصندوق الذي يسعى لأن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم فليس هناك ضمان بأن يتم التوصل إلى اتفاق.

وتعتبر "أكور" أكبر مشغل للفنادق في أوروبا، وتبيع بعض الأصول في الأسواق المتقدمة، حيث تسعى إلى التوسع في الاقتصادات الناشئة والحصول على علامات تجارية جديدة.

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