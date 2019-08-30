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"تعليم مكة" يُنهي استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد

382 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1538 مدرسة بمختلف المراحل

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من الزيارات الإشرافية والتنفيذية، واللقاءات التربوية، وبرامج أسبوع التهيئة؛ لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وهنّأت الإدارة الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد؛ مبينة أنهم مستقبل الوطن الواعد، ومتمنية التوفيق للجميع، وأن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية.

وأكدت الإدارة أن جميع ملاحقها الإدارية التابعة لها، قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ حيث تستقبل في أول يوم دراسي أكثر من 382 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1538 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية؛ بينما استعدت 55 مدرسة لتنفيذ الطفولة المبكرة لاستقبال أطفالها؛ فيما باشر أكثر من 1000 مشرف ومشرفة تربوية أعمالهم في المتابعة وعمل الورش والبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات.

ودعت الإدارة، قادة وقائدات المدارس، لضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي، ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج "نور" خلال الأسبوع الأول للدراسة، والتواصل مع مسؤولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات، وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم مكة" يُنهي استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد
سبق

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من الزيارات الإشرافية والتنفيذية، واللقاءات التربوية، وبرامج أسبوع التهيئة؛ لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وهنّأت الإدارة الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد؛ مبينة أنهم مستقبل الوطن الواعد، ومتمنية التوفيق للجميع، وأن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية.

وأكدت الإدارة أن جميع ملاحقها الإدارية التابعة لها، قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ حيث تستقبل في أول يوم دراسي أكثر من 382 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1538 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية؛ بينما استعدت 55 مدرسة لتنفيذ الطفولة المبكرة لاستقبال أطفالها؛ فيما باشر أكثر من 1000 مشرف ومشرفة تربوية أعمالهم في المتابعة وعمل الورش والبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات.

ودعت الإدارة، قادة وقائدات المدارس، لضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي، ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج "نور" خلال الأسبوع الأول للدراسة، والتواصل مع مسؤولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات، وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
02:23 PM

"تعليم مكة" يُنهي استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد

382 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1538 مدرسة بمختلف المراحل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من الزيارات الإشرافية والتنفيذية، واللقاءات التربوية، وبرامج أسبوع التهيئة؛ لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وهنّأت الإدارة الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد؛ مبينة أنهم مستقبل الوطن الواعد، ومتمنية التوفيق للجميع، وأن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية.

وأكدت الإدارة أن جميع ملاحقها الإدارية التابعة لها، قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ حيث تستقبل في أول يوم دراسي أكثر من 382 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1538 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية؛ بينما استعدت 55 مدرسة لتنفيذ الطفولة المبكرة لاستقبال أطفالها؛ فيما باشر أكثر من 1000 مشرف ومشرفة تربوية أعمالهم في المتابعة وعمل الورش والبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات.

ودعت الإدارة، قادة وقائدات المدارس، لضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي، ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج "نور" خلال الأسبوع الأول للدراسة، والتواصل مع مسؤولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات، وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم.

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