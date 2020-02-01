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بعد ارتفاع ضحايا "كورونا".. "أبل" تُغلق متاجرها في الصين

يستمر الإجراء إلى 9 فبراير

قررت شركة أبل للتكنولوجيا، إغلاق متاجرها في الصين مؤقتًا؛ بسبب تزايد المخاوف من تفشٍّ كبير لفيروس كورونا الجديد، عقب إعلان السلطات الصينية، اليوم (السبت)، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 259 حالة في البلاد.

وأفادت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت -أورَدَته "الحرة"- أنها ستغلق مؤقتًا إلى 9 فبراير الجاري؛ بسبب مخاوف الصحة العامة والوقاية الأخيرة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان معقل الفيروس ومحاصرة مقاطعة هوبي.

ووصل الوباء إلى أكثر من 20 دولة غير الصين.

الصين شركة أبل للتكنولوجيا فيروس كورونا الجديد

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بعد ارتفاع ضحايا "كورونا".. "أبل" تُغلق متاجرها في الصين
سبق

قررت شركة أبل للتكنولوجيا، إغلاق متاجرها في الصين مؤقتًا؛ بسبب تزايد المخاوف من تفشٍّ كبير لفيروس كورونا الجديد، عقب إعلان السلطات الصينية، اليوم (السبت)، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 259 حالة في البلاد.

وأفادت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت -أورَدَته "الحرة"- أنها ستغلق مؤقتًا إلى 9 فبراير الجاري؛ بسبب مخاوف الصحة العامة والوقاية الأخيرة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان معقل الفيروس ومحاصرة مقاطعة هوبي.

ووصل الوباء إلى أكثر من 20 دولة غير الصين.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
05:56 PM

بعد ارتفاع ضحايا "كورونا".. "أبل" تُغلق متاجرها في الصين

يستمر الإجراء إلى 9 فبراير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,109

قررت شركة أبل للتكنولوجيا، إغلاق متاجرها في الصين مؤقتًا؛ بسبب تزايد المخاوف من تفشٍّ كبير لفيروس كورونا الجديد، عقب إعلان السلطات الصينية، اليوم (السبت)، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 259 حالة في البلاد.

وأفادت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت -أورَدَته "الحرة"- أنها ستغلق مؤقتًا إلى 9 فبراير الجاري؛ بسبب مخاوف الصحة العامة والوقاية الأخيرة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان معقل الفيروس ومحاصرة مقاطعة هوبي.

ووصل الوباء إلى أكثر من 20 دولة غير الصين.

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