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ولاية فلوريدا الأمريكية تسجّل حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا

عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل لـ17 حالة

سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة.


وأفادت وزارة الصحة في الولاية بأن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وكانت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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ولاية فلوريدا الأمريكية تسجّل حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا
سبق

سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة.


وأفادت وزارة الصحة في الولاية بأن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وكانت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:19 AM

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجّل حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا

عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل لـ17 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة.


وأفادت وزارة الصحة في الولاية بأن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وكانت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

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