وكانت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

وأفادت وزارة الصحة في الولاية بأن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة.

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجّل حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-07 سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في الولاية بأن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وكانت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 10:19 AM

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجّل حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل لـ17 حالة





A A A





4 مشاركة

سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة.



وأفادت وزارة الصحة في الولاية بأن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.



وكانت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.