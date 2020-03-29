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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

العراق تعلن 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" من دون وفيات

توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية ودهوك

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل".

وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية".

وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق تعلن 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" من دون وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل".

وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية".

وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:11 PM

العراق تعلن 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" من دون وفيات

توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية ودهوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل".

وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية".

وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".

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