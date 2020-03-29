وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".

وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية".

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل".

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

العراق تعلن 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" من دون وفيات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-29 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد. ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل". وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية". وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 03:11 PM

العراق تعلن 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" من دون وفيات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية ودهوك





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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل".

وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية".

وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".