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المنتخب السعودي يُكَرّم "وقت اللياقة" لاستضافته تدريبات الأخضر

ضمن مرحلته الخامسة من الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

كرّمت إدارة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، نادي وقت اللياقة، وتَسَلم التكريم علي القرني مديرُ العلاقات العامة بالنادي من مدير المنتخب نايف القاضي.

وجاء التكريم نظير تَكَفُّل "وقت اللياقة" باستضافة تدريبات "الأخضر" ضمن مرحلته الخامسة من الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو).

واختتم المنتخب الوطني يوم أمس الاثنين، مرحلته الخامسة من الإعداد لأولمبياد طوكيو، والتي أقيمت في الرياض وتضمنت خوضه لمباراتين وديتين ضد منتخب أوغندا، بالإضافة إلى 8 حصص تدريبية في ملعب الأمير فيصل بن فهد، و3 حصص تدريبية في "وقت اللياقة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي يُكَرّم "وقت اللياقة" لاستضافته تدريبات الأخضر
سبق

كرّمت إدارة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، نادي وقت اللياقة، وتَسَلم التكريم علي القرني مديرُ العلاقات العامة بالنادي من مدير المنتخب نايف القاضي.

وجاء التكريم نظير تَكَفُّل "وقت اللياقة" باستضافة تدريبات "الأخضر" ضمن مرحلته الخامسة من الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو).

واختتم المنتخب الوطني يوم أمس الاثنين، مرحلته الخامسة من الإعداد لأولمبياد طوكيو، والتي أقيمت في الرياض وتضمنت خوضه لمباراتين وديتين ضد منتخب أوغندا، بالإضافة إلى 8 حصص تدريبية في ملعب الأمير فيصل بن فهد، و3 حصص تدريبية في "وقت اللياقة".

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
12:26 PM

المنتخب السعودي يُكَرّم "وقت اللياقة" لاستضافته تدريبات الأخضر

ضمن مرحلته الخامسة من الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّمت إدارة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، نادي وقت اللياقة، وتَسَلم التكريم علي القرني مديرُ العلاقات العامة بالنادي من مدير المنتخب نايف القاضي.

وجاء التكريم نظير تَكَفُّل "وقت اللياقة" باستضافة تدريبات "الأخضر" ضمن مرحلته الخامسة من الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو).

واختتم المنتخب الوطني يوم أمس الاثنين، مرحلته الخامسة من الإعداد لأولمبياد طوكيو، والتي أقيمت في الرياض وتضمنت خوضه لمباراتين وديتين ضد منتخب أوغندا، بالإضافة إلى 8 حصص تدريبية في ملعب الأمير فيصل بن فهد، و3 حصص تدريبية في "وقت اللياقة".

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