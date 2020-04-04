مفاجأة الطبيب العام الأمريكي: كورونا ينتقل من شخص إلى آخر من خلال التحدث

ليس فقط عبر السعال أو العطس

كشف الطبيب العام الأمريكي، جيروم آدامس، عن معطيات علمية "جديدة"، أكدت أن جزءًا كبيرًا من المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يحملون أي أعراض واضحة للعدوى، وهي قد تنتقل عبر التحدث.

وفي مؤتمر صحفي لفريق العمل الأمريكي الخاص بمكافحة فيروس كورونا بقيادة الرئيس دونالد ترامب، قال آدامس: "ماذا غير في توصياتنا؟ من المهم أننا نعرف الآن من الدراسات الأخيرة أن كثيرًا من الأشخاص المصابين بالمرض لا توجد لديهم أي أعراض".

"آدامس" أشار إلى أن الأدلة الجديدة تؤكد أن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر ليس فقط عبر السعال أو العطس؛ وإنما كذلك خلال التحدث.

وتابع: "حتى هؤلاء الذين يمرون بمرحلة ما قبل الأعراض؛ ما يعني أنها ستتطور لديهم مستقبلًا، يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين قبل ظهور الأعراض".

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ275493 حالة مؤكدة.