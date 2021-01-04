النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

الارتفاع يتواصل.. مزيج برنت يقفز فوق الـ 53 دولاراً للبرميل

ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر لخام تكساس بنسبة 2.01 %

تشهد بيانات التداول في البورصات العالمية، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز 53 دولاراً للمرة الأولى منذ الرابع من مارس العام الماضي.

واعتبارا من الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخليط نفط برنت بنسبة 2.2 % ليصل إلى 52.94 دولار للبرميل، ووصل الرقم قبل ذلك بدقائق إلى 53.14 دولار.

ووفق "روسيا اليوم" ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر فبراير لخام تكساس WTI "الخفيف" بنسبة 2.01 % لتصل إلى 49.5 دولار للبرميل.

ويرى الخبراء، أن هذا الارتفاع في الأسعار، جاء على خلفية انتظار قرار تحالف "أوبك +" لمصدري النفط، حول خفض الإنتاج.

وستناقش أطراف التحالف، "هل سوق النفط مستعدة لزيادة جديدة في الإنتاج تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، أم أن عواقب السلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا، ستجبرهم على كبح عملية الاسترخاء؟".

وعلى خلفية ارتفاع أسعار النفط، أخذ سعر صرف الروبل ينمو بالنسبة للعملات الأجنبية.

تراجع سعر الدولار إلى 73.72 روبل، واليورو - إلى 90.42 روبل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الارتفاع يتواصل.. مزيج برنت يقفز فوق الـ 53 دولاراً للبرميل
سبق

تشهد بيانات التداول في البورصات العالمية، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز 53 دولاراً للمرة الأولى منذ الرابع من مارس العام الماضي.

واعتبارا من الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخليط نفط برنت بنسبة 2.2 % ليصل إلى 52.94 دولار للبرميل، ووصل الرقم قبل ذلك بدقائق إلى 53.14 دولار.

ووفق "روسيا اليوم" ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر فبراير لخام تكساس WTI "الخفيف" بنسبة 2.01 % لتصل إلى 49.5 دولار للبرميل.

ويرى الخبراء، أن هذا الارتفاع في الأسعار، جاء على خلفية انتظار قرار تحالف "أوبك +" لمصدري النفط، حول خفض الإنتاج.

وستناقش أطراف التحالف، "هل سوق النفط مستعدة لزيادة جديدة في الإنتاج تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، أم أن عواقب السلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا، ستجبرهم على كبح عملية الاسترخاء؟".

وعلى خلفية ارتفاع أسعار النفط، أخذ سعر صرف الروبل ينمو بالنسبة للعملات الأجنبية.

تراجع سعر الدولار إلى 73.72 روبل، واليورو - إلى 90.42 روبل.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
01:12 PM

الارتفاع يتواصل.. مزيج برنت يقفز فوق الـ 53 دولاراً للبرميل

ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر لخام تكساس بنسبة 2.01 %

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
580

تشهد بيانات التداول في البورصات العالمية، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز 53 دولاراً للمرة الأولى منذ الرابع من مارس العام الماضي.

واعتبارا من الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخليط نفط برنت بنسبة 2.2 % ليصل إلى 52.94 دولار للبرميل، ووصل الرقم قبل ذلك بدقائق إلى 53.14 دولار.

ووفق "روسيا اليوم" ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر فبراير لخام تكساس WTI "الخفيف" بنسبة 2.01 % لتصل إلى 49.5 دولار للبرميل.

ويرى الخبراء، أن هذا الارتفاع في الأسعار، جاء على خلفية انتظار قرار تحالف "أوبك +" لمصدري النفط، حول خفض الإنتاج.

وستناقش أطراف التحالف، "هل سوق النفط مستعدة لزيادة جديدة في الإنتاج تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، أم أن عواقب السلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا، ستجبرهم على كبح عملية الاسترخاء؟".

وعلى خلفية ارتفاع أسعار النفط، أخذ سعر صرف الروبل ينمو بالنسبة للعملات الأجنبية.

تراجع سعر الدولار إلى 73.72 روبل، واليورو - إلى 90.42 روبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,863
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,587

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة