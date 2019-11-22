إخلاء مستشفى "العلايا" وتحويل المنوَّمين لـ"بيشة" و"البشائر" احترازيًّا

مع استمرار تشغيله على مدار الساعة للتعامل مع الحالات العاجلة

أوضحت مديرية الشؤون الصحة ببيشة أنه نتيجة لهطول أمطار غزيرة على محافظة بلقرن فقد تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى سبت العلايا العام، وانعقاد اجتماع طارئ برئاسة مدير صحة بيشة المكلف، وتم اتخاذ قرار احترازي بإخلاء المستشفى، ونقل الحالات المنوَّمة إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، وتحويل مراجعي الحالات الإسعافية إلى مستشفى البشائر العام، مع تشغيل مركز صحي سبت العلايا على مدار 24 ساعة للتعامل مع الحالات العاجلة.

وتأتي هذه الخطوات حفاظًا على سلامة المرضى والمراجعين والطواقم الصحية والخدمية بالمستشفى.

واختتمت "صحة بيشة" بيانها بطمأنة الجميع بأن حالة المرضى مطمئنة، وتمت خطة الإخلاء بنجاح بحمد الله، ونسأل الله السلامة للجميع.

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مطالبات بتسريع افتتاح مبنى المستشفى الجديد

مصادر لـ"سبق": إغلاق مستشفى "العلايا" بسبب الأمطار وتحويل المنومين لـ"البشائر" و"بيشة"

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أنه تم إغلاق مستشفى سبت العلايا العام، بسبب تسرب مياه الأمطار إلى المستشفى.

وأفادت المصادر أنه تم نقل المرضى المنومين بمستشفى العلايا إلى مستشفى البشائر وبيشة.

الجدير بالذكر أن أهالي محافظة بلقرن يترقبون افتتاح مبنى المستشفى الجديد بسبت العلايا، بعد مرور حوالي 5 أعوام على الانتهاء منه.

ويأمل الأهالي أن يسهم المستشفى الجديد في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.