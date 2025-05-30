النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماركا الإسبانية: "النصر" يفاوض المدافع السنغالي "عبدالله با"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر قد بدأت مفاوضاتها مع المدافع السنغالي عبدالله با، مدافع فريق رايو فاليكانو؛ للعب في صفوف الفريق في الموسم القادم خلفاً للبرازيلي برونو يوفيني.

وبحسب ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية فإن هذا العرض لم يكن الأول من قبل النصراويين الذين سبق وفاوضوا اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن النادي الإسباني رفض العرض البالغ وقتها 5 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة إن عرض النصراويين أقل مادياً من العرض السابق بعد هبوط النادي الإسباني للدرجة الأدنى، وأن إدارة النادي أبلغت اللاعب أنها لن توافق على رحيله على الرغم من رغبة اللاعب الشديدة في الانتقال للنادي السعودي.

الصحيفة قالت إن العرض من الجانب المالي مغر جداً للاعب السنغالي الذي يرغب في الموافقة عليه، خصوصاً أنه يعرف أفراداً من الطاقم الفني للنادي.

الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف أندية: بورتو البرتغالي، فنار بخشة التركي، الانيا سبور التركي، ورايو فاليكانو الإسباني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ماركا الإسبانية: "النصر" يفاوض المدافع السنغالي "عبدالله با"
سبق

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر قد بدأت مفاوضاتها مع المدافع السنغالي عبدالله با، مدافع فريق رايو فاليكانو؛ للعب في صفوف الفريق في الموسم القادم خلفاً للبرازيلي برونو يوفيني.

وبحسب ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية فإن هذا العرض لم يكن الأول من قبل النصراويين الذين سبق وفاوضوا اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن النادي الإسباني رفض العرض البالغ وقتها 5 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة إن عرض النصراويين أقل مادياً من العرض السابق بعد هبوط النادي الإسباني للدرجة الأدنى، وأن إدارة النادي أبلغت اللاعب أنها لن توافق على رحيله على الرغم من رغبة اللاعب الشديدة في الانتقال للنادي السعودي.

الصحيفة قالت إن العرض من الجانب المالي مغر جداً للاعب السنغالي الذي يرغب في الموافقة عليه، خصوصاً أنه يعرف أفراداً من الطاقم الفني للنادي.

الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف أندية: بورتو البرتغالي، فنار بخشة التركي، الانيا سبور التركي، ورايو فاليكانو الإسباني.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
08:45 PM
اخر تعديل
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:44 PM

ماركا الإسبانية: "النصر" يفاوض المدافع السنغالي "عبدالله با"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
406

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر قد بدأت مفاوضاتها مع المدافع السنغالي عبدالله با، مدافع فريق رايو فاليكانو؛ للعب في صفوف الفريق في الموسم القادم خلفاً للبرازيلي برونو يوفيني.

وبحسب ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية فإن هذا العرض لم يكن الأول من قبل النصراويين الذين سبق وفاوضوا اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن النادي الإسباني رفض العرض البالغ وقتها 5 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة إن عرض النصراويين أقل مادياً من العرض السابق بعد هبوط النادي الإسباني للدرجة الأدنى، وأن إدارة النادي أبلغت اللاعب أنها لن توافق على رحيله على الرغم من رغبة اللاعب الشديدة في الانتقال للنادي السعودي.

الصحيفة قالت إن العرض من الجانب المالي مغر جداً للاعب السنغالي الذي يرغب في الموافقة عليه، خصوصاً أنه يعرف أفراداً من الطاقم الفني للنادي.

الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف أندية: بورتو البرتغالي، فنار بخشة التركي، الانيا سبور التركي، ورايو فاليكانو الإسباني.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,133
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,002
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,676

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة