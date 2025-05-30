ماركا الإسبانية: "النصر" يفاوض المدافع السنغالي "عبدالله با"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر قد بدأت مفاوضاتها مع المدافع السنغالي عبدالله با، مدافع فريق رايو فاليكانو؛ للعب في صفوف الفريق في الموسم القادم خلفاً للبرازيلي برونو يوفيني.

وبحسب ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية فإن هذا العرض لم يكن الأول من قبل النصراويين الذين سبق وفاوضوا اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن النادي الإسباني رفض العرض البالغ وقتها 5 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة إن عرض النصراويين أقل مادياً من العرض السابق بعد هبوط النادي الإسباني للدرجة الأدنى، وأن إدارة النادي أبلغت اللاعب أنها لن توافق على رحيله على الرغم من رغبة اللاعب الشديدة في الانتقال للنادي السعودي.

الصحيفة قالت إن العرض من الجانب المالي مغر جداً للاعب السنغالي الذي يرغب في الموافقة عليه، خصوصاً أنه يعرف أفراداً من الطاقم الفني للنادي.

الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف أندية: بورتو البرتغالي، فنار بخشة التركي، الانيا سبور التركي، ورايو فاليكانو الإسباني.