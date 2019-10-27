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325 كاميرا لتأمين مدينة أم القرى الجامعية بالعابدية

لرفع مستوى الجاهزية الأمنية

اعتمدت إدارة المشاريع بجامعة أم القرى تشغيل ٣٢٥ كاميرا مراقبة في مباني المدينة الجامعية بالعابدية، كمرحلة أولى للتأمين، بعد إصلاح وصيانة كل الكاميرات الأمنية المراقبة للحدود الخارجية والداخلية، على أن تستكمل المرحلة الثانية بتغطية كل فروع الجامعة.

ووقف المشرف على أعمال وكالة جامعة أم القرى للفروع وإدارة المشاريع الدكتور محمد الحازمي اليوم، على مركز المراقبة الأمنية بالعابدية، رفقة مدير إدارة المشاريع المهندس محمد بانة، ومدير إدارة الأمن الجامعي الأستاذ نبيل مددين.

وأكد الدكتور الحازمي أن المشروع أصبح مكتملاً بأحدث التقنيات، وجارٍ ربطه ضمن المرحلة الثانية مع فروع الجامعة بالجموم والليث وأضم والقنفذة، ومن ثم ربطه بمركز العمليات الموحد ٩١١.

وأوضح المهندس محمد بانة بدوره أن 325 كاميرا مراقبة تعمل حاليًا بكفاءة عقب صيانتها، موزعة على كل كليات ومرافق وميادين الجامعة بالعابدية، وربطت جميعها في مركز عمليات موحد، ومجهز بجميع الإمكانات التقنية، مشيرًا إلى أن المركز تم تأهيل بنيته التحتية ليكون لديه القدرة على العمل.

وأفاد نبيل مددين بأن مركز العمليات تم تجهيزه بكل التقنيات الحديثة لضمان جودة أعمال المراقبة الأمنية على مدار الساعة لكل مرافق الجامعة، وتتيح لمركز العمليات مراقبة سير الحركة المرورية ومعالجتها بشكل فوري، مضيفًا أنه تم استبدال أنظمة الاتصال اللاسلكي لكاميرات الميادين والكاميرات الإنشائية إلى أنظمة حديثة الصنع لرفع مستوى الجاهزية الأمنية.

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325 كاميرا لتأمين مدينة أم القرى الجامعية بالعابدية
سبق

اعتمدت إدارة المشاريع بجامعة أم القرى تشغيل ٣٢٥ كاميرا مراقبة في مباني المدينة الجامعية بالعابدية، كمرحلة أولى للتأمين، بعد إصلاح وصيانة كل الكاميرات الأمنية المراقبة للحدود الخارجية والداخلية، على أن تستكمل المرحلة الثانية بتغطية كل فروع الجامعة.

ووقف المشرف على أعمال وكالة جامعة أم القرى للفروع وإدارة المشاريع الدكتور محمد الحازمي اليوم، على مركز المراقبة الأمنية بالعابدية، رفقة مدير إدارة المشاريع المهندس محمد بانة، ومدير إدارة الأمن الجامعي الأستاذ نبيل مددين.

وأكد الدكتور الحازمي أن المشروع أصبح مكتملاً بأحدث التقنيات، وجارٍ ربطه ضمن المرحلة الثانية مع فروع الجامعة بالجموم والليث وأضم والقنفذة، ومن ثم ربطه بمركز العمليات الموحد ٩١١.

وأوضح المهندس محمد بانة بدوره أن 325 كاميرا مراقبة تعمل حاليًا بكفاءة عقب صيانتها، موزعة على كل كليات ومرافق وميادين الجامعة بالعابدية، وربطت جميعها في مركز عمليات موحد، ومجهز بجميع الإمكانات التقنية، مشيرًا إلى أن المركز تم تأهيل بنيته التحتية ليكون لديه القدرة على العمل.

وأفاد نبيل مددين بأن مركز العمليات تم تجهيزه بكل التقنيات الحديثة لضمان جودة أعمال المراقبة الأمنية على مدار الساعة لكل مرافق الجامعة، وتتيح لمركز العمليات مراقبة سير الحركة المرورية ومعالجتها بشكل فوري، مضيفًا أنه تم استبدال أنظمة الاتصال اللاسلكي لكاميرات الميادين والكاميرات الإنشائية إلى أنظمة حديثة الصنع لرفع مستوى الجاهزية الأمنية.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
10:23 PM

325 كاميرا لتأمين مدينة أم القرى الجامعية بالعابدية

لرفع مستوى الجاهزية الأمنية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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اعتمدت إدارة المشاريع بجامعة أم القرى تشغيل ٣٢٥ كاميرا مراقبة في مباني المدينة الجامعية بالعابدية، كمرحلة أولى للتأمين، بعد إصلاح وصيانة كل الكاميرات الأمنية المراقبة للحدود الخارجية والداخلية، على أن تستكمل المرحلة الثانية بتغطية كل فروع الجامعة.

ووقف المشرف على أعمال وكالة جامعة أم القرى للفروع وإدارة المشاريع الدكتور محمد الحازمي اليوم، على مركز المراقبة الأمنية بالعابدية، رفقة مدير إدارة المشاريع المهندس محمد بانة، ومدير إدارة الأمن الجامعي الأستاذ نبيل مددين.

وأكد الدكتور الحازمي أن المشروع أصبح مكتملاً بأحدث التقنيات، وجارٍ ربطه ضمن المرحلة الثانية مع فروع الجامعة بالجموم والليث وأضم والقنفذة، ومن ثم ربطه بمركز العمليات الموحد ٩١١.

وأوضح المهندس محمد بانة بدوره أن 325 كاميرا مراقبة تعمل حاليًا بكفاءة عقب صيانتها، موزعة على كل كليات ومرافق وميادين الجامعة بالعابدية، وربطت جميعها في مركز عمليات موحد، ومجهز بجميع الإمكانات التقنية، مشيرًا إلى أن المركز تم تأهيل بنيته التحتية ليكون لديه القدرة على العمل.

وأفاد نبيل مددين بأن مركز العمليات تم تجهيزه بكل التقنيات الحديثة لضمان جودة أعمال المراقبة الأمنية على مدار الساعة لكل مرافق الجامعة، وتتيح لمركز العمليات مراقبة سير الحركة المرورية ومعالجتها بشكل فوري، مضيفًا أنه تم استبدال أنظمة الاتصال اللاسلكي لكاميرات الميادين والكاميرات الإنشائية إلى أنظمة حديثة الصنع لرفع مستوى الجاهزية الأمنية.

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