النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسرة سيدتين توفيتا في حادث بلجرشي تفجع بوفاة والدتهم أثناء دفنهما اليوم

وقع حادثهما أثناء تعقّب إسعاف كانت تقلها

فُجعت أسرة الفتاتين المتوفيتين أمس، في حادث مروري بمحافظة بلجرشي أثناء دفنهما بعد ظهر اليوم في محافظة العقيق بوفاة والدتهما التي كانت ترقد في العناية المركزة بمستشفى الأمير مشاري بن سعود، والتي وقع حادثهما المروري أثناء ملاحقتهما لسيارة الإسعاف التي تقلّ والدتهما.


وفي التفاصيل: لسوء حالة الوالدة فقد حضرت ابنتاها (39، 41) عامًا من الرياض، وعند وصولهما لمنطقة الباحة وأثناء نقل والدتهما في سيارة الإسعاف لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي كانت الفتاتان تلاحقان سيارة الإسعاف وذلك أثناء هطول أمطار على المنطقة لتنحرف مركبتهما وتصطدم بشاحنة ما أدى لوفاة إحداهما على الفور، والأخرى لحقت بها فور وصولها للمستشفى أمس الخميس، لتلحق بهما والدتهما المسنة ظهر اليوم والذي وصل الخبر لأسرتها أثناء دفن الفتاتين.


فيما علمت "سبق" أن إحدى الفتاتين أرملة وتعول أبناءها الأيتام، والذين فُجعوا اليوم بوفاة والدتهم وجدتهم لأمهم كذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسرة سيدتين توفيتا في حادث بلجرشي تفجع بوفاة والدتهم أثناء دفنهما اليوم
سبق

فُجعت أسرة الفتاتين المتوفيتين أمس، في حادث مروري بمحافظة بلجرشي أثناء دفنهما بعد ظهر اليوم في محافظة العقيق بوفاة والدتهما التي كانت ترقد في العناية المركزة بمستشفى الأمير مشاري بن سعود، والتي وقع حادثهما المروري أثناء ملاحقتهما لسيارة الإسعاف التي تقلّ والدتهما.


وفي التفاصيل: لسوء حالة الوالدة فقد حضرت ابنتاها (39، 41) عامًا من الرياض، وعند وصولهما لمنطقة الباحة وأثناء نقل والدتهما في سيارة الإسعاف لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي كانت الفتاتان تلاحقان سيارة الإسعاف وذلك أثناء هطول أمطار على المنطقة لتنحرف مركبتهما وتصطدم بشاحنة ما أدى لوفاة إحداهما على الفور، والأخرى لحقت بها فور وصولها للمستشفى أمس الخميس، لتلحق بهما والدتهما المسنة ظهر اليوم والذي وصل الخبر لأسرتها أثناء دفن الفتاتين.


فيما علمت "سبق" أن إحدى الفتاتين أرملة وتعول أبناءها الأيتام، والذين فُجعوا اليوم بوفاة والدتهم وجدتهم لأمهم كذلك.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
08:46 PM

أسرة سيدتين توفيتا في حادث بلجرشي تفجع بوفاة والدتهم أثناء دفنهما اليوم

وقع حادثهما أثناء تعقّب إسعاف كانت تقلها

A A A
عبدالعزيز الشهري - بلجرشي
22
14,527

فُجعت أسرة الفتاتين المتوفيتين أمس، في حادث مروري بمحافظة بلجرشي أثناء دفنهما بعد ظهر اليوم في محافظة العقيق بوفاة والدتهما التي كانت ترقد في العناية المركزة بمستشفى الأمير مشاري بن سعود، والتي وقع حادثهما المروري أثناء ملاحقتهما لسيارة الإسعاف التي تقلّ والدتهما.


وفي التفاصيل: لسوء حالة الوالدة فقد حضرت ابنتاها (39، 41) عامًا من الرياض، وعند وصولهما لمنطقة الباحة وأثناء نقل والدتهما في سيارة الإسعاف لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي كانت الفتاتان تلاحقان سيارة الإسعاف وذلك أثناء هطول أمطار على المنطقة لتنحرف مركبتهما وتصطدم بشاحنة ما أدى لوفاة إحداهما على الفور، والأخرى لحقت بها فور وصولها للمستشفى أمس الخميس، لتلحق بهما والدتهما المسنة ظهر اليوم والذي وصل الخبر لأسرتها أثناء دفن الفتاتين.


فيما علمت "سبق" أن إحدى الفتاتين أرملة وتعول أبناءها الأيتام، والذين فُجعوا اليوم بوفاة والدتهم وجدتهم لأمهم كذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,262
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,887

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة