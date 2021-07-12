وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن الأفغانية نصبت كميناً لـ"شاغاسي" واثنين من رفاقه في قرية محمد أغاهي، ليقتل إثر ذلك، ويعتقل اثنان من أتباعه، وفقاً لـ"روسيا".

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن قوات الأمن قضت على رئيس المخابرات في حركة "طالبان" كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر اليوم الاثنين.

الأمن الأفغاني يقضي على رئيس مخابرات "طالبان" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-12 أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن قوات الأمن قضت على رئيس المخابرات في حركة "طالبان" كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر اليوم الاثنين. وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن الأفغانية نصبت كميناً لـ"شاغاسي" واثنين من رفاقه في قرية محمد أغاهي، ليقتل إثر ذلك، ويعتقل اثنان من أتباعه، وفقاً لـ"روسيا".

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 05:44 PM

الأمن الأفغاني يقضي على رئيس مخابرات "طالبان" نصب له كميناً مع اثنين من مرافقيه





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أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن قوات الأمن قضت على رئيس المخابرات في حركة "طالبان" كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر اليوم الاثنين.

وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن الأفغانية نصبت كميناً لـ"شاغاسي" واثنين من رفاقه في قرية محمد أغاهي، ليقتل إثر ذلك، ويعتقل اثنان من أتباعه، وفقاً لـ"روسيا".