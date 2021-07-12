النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمن الأفغاني يقضي على رئيس مخابرات "طالبان"

نصب له كميناً مع اثنين من مرافقيه

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن قوات الأمن قضت على رئيس المخابرات في حركة "طالبان" كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر اليوم الاثنين.

وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن الأفغانية نصبت كميناً لـ"شاغاسي" واثنين من رفاقه في قرية محمد أغاهي، ليقتل إثر ذلك، ويعتقل اثنان من أتباعه، وفقاً لـ"روسيا".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمن الأفغاني يقضي على رئيس مخابرات "طالبان"
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن قوات الأمن قضت على رئيس المخابرات في حركة "طالبان" كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر اليوم الاثنين.

وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن الأفغانية نصبت كميناً لـ"شاغاسي" واثنين من رفاقه في قرية محمد أغاهي، ليقتل إثر ذلك، ويعتقل اثنان من أتباعه، وفقاً لـ"روسيا".

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
05:44 PM

الأمن الأفغاني يقضي على رئيس مخابرات "طالبان"

نصب له كميناً مع اثنين من مرافقيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,657

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن قوات الأمن قضت على رئيس المخابرات في حركة "طالبان" كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر اليوم الاثنين.

وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن الأفغانية نصبت كميناً لـ"شاغاسي" واثنين من رفاقه في قرية محمد أغاهي، ليقتل إثر ذلك، ويعتقل اثنان من أتباعه، وفقاً لـ"روسيا".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,034
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة