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دراسة: شرب القهوة المفلترة يقلل من خطر الإصابة بداء السكري

أجرتها جامعتان بالسويد شملت 842 مشاركاً لمدة 7 سنوات

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن دراسة أجرتها في السويد جامعتا "تشالمرز" للتكنولوجيا وUmeå، أظهرت أن شرب القهوة المصفاة (أو المفلترة) قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري- النوع 2.

وطبقاً للصحيفة، شملت الدراسة نحو 842 مشاركاً من منطقة فاستربوتن في شمال السويد، لمدة 7 سنوات.

وقارن الباحثون تأثيرات القهوة المصفاة والمغلية، وتبيّن أن المشاركين الذين شربوا ما يصل إلى 3 فناجين من القهوة المفلترة في اليوم، أقل عُرضة بنسبة 60 % للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، مقارنة بعشاق القهوة المغلية، ووجدوا أن هناك 32 علامة في الدم، مرتبطة بقوة بالبن المصفى، و24 علامة ترتبط بالقهوة المغلية.

وباستخدام هذه العلامات، تمكّن الباحثون من إظهار أن الأشخاص الذين شربوا القهوة المصفاة، كانوا أقل عُرضة للإصابة بمرض السكري- النوع 2؛ نظراً لوجود مستويات أعلى من المركبات الفينولية في عيّنات الدم لديهم، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وفقاً لـ (RT).

وأوضح الباحثون أن فلتر القهوة المصفاة، يلتقط جزيئات يمكن أن تؤثر في مستوى السكر في الدم.

وقال البروفيسور ريكارد لاندبرغ؛ المعد المشارك في الدراسة: "نتائجنا الآن تظهر بوضوح أن القهوة المصفاة لها تأثير إيجابي من حيث الحد من خطر الإصابة بالسكري- النوع 2".. ولكن لاندبرغ؛ أضاف أن القهوة المغلية ليس لها هذا التأثير.. على الرغم من عدم وجود دليل، وقال أيضاً إن الإكسبريسو ستكون عديمة الفائدة بالمثل.

شرب القهوة داء السكري

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دراسة: شرب القهوة المفلترة يقلل من خطر الإصابة بداء السكري
سبق

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن دراسة أجرتها في السويد جامعتا "تشالمرز" للتكنولوجيا وUmeå، أظهرت أن شرب القهوة المصفاة (أو المفلترة) قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري- النوع 2.

وطبقاً للصحيفة، شملت الدراسة نحو 842 مشاركاً من منطقة فاستربوتن في شمال السويد، لمدة 7 سنوات.

وقارن الباحثون تأثيرات القهوة المصفاة والمغلية، وتبيّن أن المشاركين الذين شربوا ما يصل إلى 3 فناجين من القهوة المفلترة في اليوم، أقل عُرضة بنسبة 60 % للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، مقارنة بعشاق القهوة المغلية، ووجدوا أن هناك 32 علامة في الدم، مرتبطة بقوة بالبن المصفى، و24 علامة ترتبط بالقهوة المغلية.

وباستخدام هذه العلامات، تمكّن الباحثون من إظهار أن الأشخاص الذين شربوا القهوة المصفاة، كانوا أقل عُرضة للإصابة بمرض السكري- النوع 2؛ نظراً لوجود مستويات أعلى من المركبات الفينولية في عيّنات الدم لديهم، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وفقاً لـ (RT).

وأوضح الباحثون أن فلتر القهوة المصفاة، يلتقط جزيئات يمكن أن تؤثر في مستوى السكر في الدم.

وقال البروفيسور ريكارد لاندبرغ؛ المعد المشارك في الدراسة: "نتائجنا الآن تظهر بوضوح أن القهوة المصفاة لها تأثير إيجابي من حيث الحد من خطر الإصابة بالسكري- النوع 2".. ولكن لاندبرغ؛ أضاف أن القهوة المغلية ليس لها هذا التأثير.. على الرغم من عدم وجود دليل، وقال أيضاً إن الإكسبريسو ستكون عديمة الفائدة بالمثل.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
01:12 PM

دراسة: شرب القهوة المفلترة يقلل من خطر الإصابة بداء السكري

أجرتها جامعتان بالسويد شملت 842 مشاركاً لمدة 7 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن دراسة أجرتها في السويد جامعتا "تشالمرز" للتكنولوجيا وUmeå، أظهرت أن شرب القهوة المصفاة (أو المفلترة) قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري- النوع 2.

وطبقاً للصحيفة، شملت الدراسة نحو 842 مشاركاً من منطقة فاستربوتن في شمال السويد، لمدة 7 سنوات.

وقارن الباحثون تأثيرات القهوة المصفاة والمغلية، وتبيّن أن المشاركين الذين شربوا ما يصل إلى 3 فناجين من القهوة المفلترة في اليوم، أقل عُرضة بنسبة 60 % للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، مقارنة بعشاق القهوة المغلية، ووجدوا أن هناك 32 علامة في الدم، مرتبطة بقوة بالبن المصفى، و24 علامة ترتبط بالقهوة المغلية.

وباستخدام هذه العلامات، تمكّن الباحثون من إظهار أن الأشخاص الذين شربوا القهوة المصفاة، كانوا أقل عُرضة للإصابة بمرض السكري- النوع 2؛ نظراً لوجود مستويات أعلى من المركبات الفينولية في عيّنات الدم لديهم، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وفقاً لـ (RT).

وأوضح الباحثون أن فلتر القهوة المصفاة، يلتقط جزيئات يمكن أن تؤثر في مستوى السكر في الدم.

وقال البروفيسور ريكارد لاندبرغ؛ المعد المشارك في الدراسة: "نتائجنا الآن تظهر بوضوح أن القهوة المصفاة لها تأثير إيجابي من حيث الحد من خطر الإصابة بالسكري- النوع 2".. ولكن لاندبرغ؛ أضاف أن القهوة المغلية ليس لها هذا التأثير.. على الرغم من عدم وجود دليل، وقال أيضاً إن الإكسبريسو ستكون عديمة الفائدة بالمثل.

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