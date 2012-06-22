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"الشورى": على ديوان المظالم إيجاد كوادر مؤهلة عبر الوظائف الشاغرة غير القضائية

طالب "الحبوب" بدراسة مشروع نظام للأمن الغذائي لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على ديوان المظالم الاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الإستراتيجي "إيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه".

وأضاف: على ديوان المظالم العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية.

وأردف "الشورى": على ديوان المظالم بيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب.

وتابع: على ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.

من جهة ثانية، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال: على المؤسسة العامة للحبوب دراسة مشروع نظام للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف "الشورى": على المؤسسة العامة للحبوب القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى": على ديوان المظالم إيجاد كوادر مؤهلة عبر الوظائف الشاغرة غير القضائية
سبق

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على ديوان المظالم الاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الإستراتيجي "إيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه".

وأضاف: على ديوان المظالم العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية.

وأردف "الشورى": على ديوان المظالم بيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب.

وتابع: على ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.

من جهة ثانية، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال: على المؤسسة العامة للحبوب دراسة مشروع نظام للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف "الشورى": على المؤسسة العامة للحبوب القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
12:45 PM

"الشورى": على ديوان المظالم إيجاد كوادر مؤهلة عبر الوظائف الشاغرة غير القضائية

طالب "الحبوب" بدراسة مشروع نظام للأمن الغذائي لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على ديوان المظالم الاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الإستراتيجي "إيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه".

وأضاف: على ديوان المظالم العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية.

وأردف "الشورى": على ديوان المظالم بيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب.

وتابع: على ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.

من جهة ثانية، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال: على المؤسسة العامة للحبوب دراسة مشروع نظام للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف "الشورى": على المؤسسة العامة للحبوب القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.

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