سكان مخطط 412 بعفيف يطالبون بخدمتهم بـ "الألياف البصرية"

اشتكوا من تأجيل الخدمة رغم ضعف الإنترنت لديهم

يشتكي سكان مخطط 412 بمحافظة عفيف، من تأجيل وتأخر شركة الاتصالات السعودية لتمديد خدمة الألياف البصرية داخل الحي ضمن المخططات الأخرى بالمحافظة.

وقال المواطن سعود محمد العتيبي: "نحن سكان مخطط 412 بمحافظة عفيف، نعاني بسبب ضعف الإنترنت، ونتطلع باستمرار لدعم الحي بخدمة الألياف البصرية، إلا أن تجاهل حينا بخّر حلمنا".

وأضاف أنه تواصل مع المسؤولين عن تمديد الخدمة وأفادوه بأن الأولوية في تركيب الخدمة للمخططات الجديدة، والمخطط 412 مخطط قديم ويوجد به خدمة DSL وسيتأخر خدمته بالألياف.

وناشد باسمه وسكان الحي شركة الاتصالات بإدراجهم ضمن الأحياء التي يجري العمل فيها وخدمتهم كبقية السكان دون تمييز بين حي قديم وحي جديد، مع أن الأحياء القديمة أولى بالخدمة لتهالك الكيابل فيها وضعف الاتصال وازدحام السكان الذي يؤدي بلا شك للضغط على كابينة الاتصالات باستمرار.