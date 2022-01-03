لاعب الهلال "سالم الدوسري".. رابع أفضل لاعب آسيوي لعام 2021
سلمان الفرج حلّ في المركز الثامن
حصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سالم الدوسري، على المركز الرابع بقائمة أفضل لاعب آسيوي لعام 2021 وفق تقييم شبكة ESPN العالمية، بعد حصوله على 74 نقطة خلف الثلاثي هيونج سون، ساردار أزمون، ومهدي طارمي.
وكانت شبكة "ESPN آسيا" أصدرت تقييمها السنوي لأفضل لاعب آسيوي، حيث جاء الكوري الجنوبي هيونج سون لاعب فريق توتنهام في المركز الأول، وخلفه الإيراني سردار أزمون مهاجم زينيت الروسي، ثم مواطنه مهدي طارمي مهاجم بورتو، وبعدهم سالم الدوسري لاعب الهلال والمنتخب السعودي.
كما حل سلمان الفرج لاعب وسط الهلال في المركز الثامن بالتصنيف الآسيوي لعام 2021، بعد حصوله على 19 نقطة، ليكون اللاعب السعودي الثاني في قائمة العشرة الأوائل.
لاعب الهلال "سالم الدوسري".. رابع أفضل لاعب آسيوي لعام 2021
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-03
حصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سالم الدوسري، على المركز الرابع بقائمة أفضل لاعب آسيوي لعام 2021 وفق تقييم شبكة ESPN العالمية، بعد حصوله على 74 نقطة خلف الثلاثي هيونج سون، ساردار أزمون، ومهدي طارمي.
وكانت شبكة "ESPN آسيا" أصدرت تقييمها السنوي لأفضل لاعب آسيوي، حيث جاء الكوري الجنوبي هيونج سون لاعب فريق توتنهام في المركز الأول، وخلفه الإيراني سردار أزمون مهاجم زينيت الروسي، ثم مواطنه مهدي طارمي مهاجم بورتو، وبعدهم سالم الدوسري لاعب الهلال والمنتخب السعودي.
كما حل سلمان الفرج لاعب وسط الهلال في المركز الثامن بالتصنيف الآسيوي لعام 2021، بعد حصوله على 19 نقطة، ليكون اللاعب السعودي الثاني في قائمة العشرة الأوائل.
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
07:12 PM
لاعب الهلال "سالم الدوسري".. رابع أفضل لاعب آسيوي لعام 2021
حصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سالم الدوسري، على المركز الرابع بقائمة أفضل لاعب آسيوي لعام 2021 وفق تقييم شبكة ESPN العالمية، بعد حصوله على 74 نقطة خلف الثلاثي هيونج سون، ساردار أزمون، ومهدي طارمي.
وكانت شبكة "ESPN آسيا" أصدرت تقييمها السنوي لأفضل لاعب آسيوي، حيث جاء الكوري الجنوبي هيونج سون لاعب فريق توتنهام في المركز الأول، وخلفه الإيراني سردار أزمون مهاجم زينيت الروسي، ثم مواطنه مهدي طارمي مهاجم بورتو، وبعدهم سالم الدوسري لاعب الهلال والمنتخب السعودي.
كما حل سلمان الفرج لاعب وسط الهلال في المركز الثامن بالتصنيف الآسيوي لعام 2021، بعد حصوله على 19 نقطة، ليكون اللاعب السعودي الثاني في قائمة العشرة الأوائل.