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لاعب الهلال "سالم الدوسري".. رابع أفضل لاعب آسيوي لعام 2021

سلمان الفرج حلّ في المركز الثامن

حصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سالم الدوسري، على المركز الرابع بقائمة أفضل لاعب آسيوي لعام 2021 وفق تقييم شبكة ESPN العالمية، بعد حصوله على 74 نقطة خلف الثلاثي هيونج سون، ساردار أزمون، ومهدي طارمي.

وكانت شبكة "ESPN آسيا" أصدرت تقييمها السنوي لأفضل لاعب آسيوي، حيث جاء الكوري الجنوبي هيونج سون لاعب فريق توتنهام في المركز الأول، وخلفه الإيراني سردار أزمون مهاجم زينيت الروسي، ثم مواطنه مهدي طارمي مهاجم بورتو، وبعدهم سالم الدوسري لاعب الهلال والمنتخب السعودي.

كما حل سلمان الفرج لاعب وسط الهلال في المركز الثامن بالتصنيف الآسيوي لعام 2021، بعد حصوله على 19 نقطة، ليكون اللاعب السعودي الثاني في قائمة العشرة الأوائل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الهلال "سالم الدوسري".. رابع أفضل لاعب آسيوي لعام 2021
سبق

حصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سالم الدوسري، على المركز الرابع بقائمة أفضل لاعب آسيوي لعام 2021 وفق تقييم شبكة ESPN العالمية، بعد حصوله على 74 نقطة خلف الثلاثي هيونج سون، ساردار أزمون، ومهدي طارمي.

وكانت شبكة "ESPN آسيا" أصدرت تقييمها السنوي لأفضل لاعب آسيوي، حيث جاء الكوري الجنوبي هيونج سون لاعب فريق توتنهام في المركز الأول، وخلفه الإيراني سردار أزمون مهاجم زينيت الروسي، ثم مواطنه مهدي طارمي مهاجم بورتو، وبعدهم سالم الدوسري لاعب الهلال والمنتخب السعودي.

كما حل سلمان الفرج لاعب وسط الهلال في المركز الثامن بالتصنيف الآسيوي لعام 2021، بعد حصوله على 19 نقطة، ليكون اللاعب السعودي الثاني في قائمة العشرة الأوائل.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
07:12 PM

لاعب الهلال "سالم الدوسري".. رابع أفضل لاعب آسيوي لعام 2021

سلمان الفرج حلّ في المركز الثامن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سالم الدوسري، على المركز الرابع بقائمة أفضل لاعب آسيوي لعام 2021 وفق تقييم شبكة ESPN العالمية، بعد حصوله على 74 نقطة خلف الثلاثي هيونج سون، ساردار أزمون، ومهدي طارمي.

وكانت شبكة "ESPN آسيا" أصدرت تقييمها السنوي لأفضل لاعب آسيوي، حيث جاء الكوري الجنوبي هيونج سون لاعب فريق توتنهام في المركز الأول، وخلفه الإيراني سردار أزمون مهاجم زينيت الروسي، ثم مواطنه مهدي طارمي مهاجم بورتو، وبعدهم سالم الدوسري لاعب الهلال والمنتخب السعودي.

كما حل سلمان الفرج لاعب وسط الهلال في المركز الثامن بالتصنيف الآسيوي لعام 2021، بعد حصوله على 19 نقطة، ليكون اللاعب السعودي الثاني في قائمة العشرة الأوائل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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