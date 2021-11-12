النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يحبط عمليات تسلل للحوثيين

الاشتباكات الضارية مستمرة جنوب مأرب

تتواصل الاشتباكات على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية؛ حيث نجحت قوات الجيش في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

وبحسب "العربية نت": تستمر الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، بينما ساندت غارات التحالف القوات اليمنية بشكل كبير.

وكان الجيش قد شنّ هجومًا على مواقع ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية أمس.

وقال رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني: عناصر الجيش تمكنت خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب الحوثيين في عروق الرملية بجهة حريب، ملحقة بالميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف: رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليه، ومن يأتي إلى مأرب معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها.

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية اليمنية مساء أمس مقتل 125 عنصرًا من الحوثيين في الساعات الـ24 الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب.

وقال في بيان إنه قام بتنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى "تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرًا إرهابيًا".


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يحبط عمليات تسلل للحوثيين
سبق

تتواصل الاشتباكات على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية؛ حيث نجحت قوات الجيش في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

وبحسب "العربية نت": تستمر الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، بينما ساندت غارات التحالف القوات اليمنية بشكل كبير.

وكان الجيش قد شنّ هجومًا على مواقع ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية أمس.

وقال رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني: عناصر الجيش تمكنت خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب الحوثيين في عروق الرملية بجهة حريب، ملحقة بالميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف: رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليه، ومن يأتي إلى مأرب معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها.

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية اليمنية مساء أمس مقتل 125 عنصرًا من الحوثيين في الساعات الـ24 الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب.

وقال في بيان إنه قام بتنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى "تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرًا إرهابيًا".


12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
06:11 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
10:02 PM

الجيش اليمني يحبط عمليات تسلل للحوثيين

الاشتباكات الضارية مستمرة جنوب مأرب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
753

تتواصل الاشتباكات على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية؛ حيث نجحت قوات الجيش في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

وبحسب "العربية نت": تستمر الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، بينما ساندت غارات التحالف القوات اليمنية بشكل كبير.

وكان الجيش قد شنّ هجومًا على مواقع ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية أمس.

وقال رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني: عناصر الجيش تمكنت خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب الحوثيين في عروق الرملية بجهة حريب، ملحقة بالميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف: رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليه، ومن يأتي إلى مأرب معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها.

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية اليمنية مساء أمس مقتل 125 عنصرًا من الحوثيين في الساعات الـ24 الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب.

وقال في بيان إنه قام بتنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى "تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرًا إرهابيًا".


اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,106
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,142
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة