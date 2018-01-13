"فضيحة الطائرة الأوكرانية" .. اعتراف إيراني وتعليق روسي و6 مطالب أحدها الجثث!

176 راكباً بينهم كنديون راحوا ضحايا سقوطها تحت مزاعم الخطأ والتوترات المتصاعدة

صرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي كونستانتيت كوساتشيف، اليوم السبت، بأنه على إيران، التي اعترفت بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير عمد، "استخلاص العبر" من هذه المأساة.

وقال "كوساتشيف"؛ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس): "إذا لم يثبت تحليل الصندوقين الأسودين وأعمال التحقيق أن الجيش الإيراني فعل ذلك عمداً، وليس هناك سببٌ لذلك، يجب إغلاق الحادث. على أمل أن يكون قد تم استخلاص العبر وأن تتخذ كل الأطراف إجراءات".

ووفق "رويترز"، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ اليوم السبت، بمعاقبة المذنبين وبدفع تعويضات من قِبل إيران.

أوكرانيا تطالب

وقال "زيلينسكي"؛ على صفحته على "فيسبوك": "ننتظر من إيران إحالة المذنبين إلى القضاء ودفع تعويضات"، مضيفاً: "إيران اعترفت بالذنب في إسقاط الطائرة الأوكرانية. لكننا نصر على اعتراف كامل بالذنب".

كما قال "نتوقّع من إيران تأكيدات على استعدادها لإجراء تحقيق كامل ومفتوح لتقديم المذنبين إلى العدالة وإعادة جثث القتلى ودفع تعويض وتقديم اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية"، وهو التعليق الذي عدَّ 6 مطالب هي "الاعتراف الكامل ومحاكمة المذنبين وإعادة الجثث والتحقيق والتعويض والاعتذار".

كندا .. تحديد "المسؤوليات"

من جهته، طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو؛ بـ "الشفافية" لإجراء "تحقيق تام ومعمّق" حتى يتم تحديد المسؤوليات، بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة مدنية عن طريق الخطأ كانت تقل عديداً من الكنديين.

وقال "ترودو"؛ في بيان: "أولويتنا تبقى إيضاح هذا الملف بشفافية وعدالة"، مضيفاً أنها "كارثة وطنية وجميع الكنديين في حداد. سنواصل العمل مع شركائنا حول العالم لنحرص على إجراء تحقيق تام وشفاف".

يُذكر أن الطائرة المنكوبة أُسقطت في وقتٍ مبكر من يوم الأربعاء، بعد ساعات من شن إيران هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين تأوي قوات أميركية في العراق رداً على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني؛ في غارة جوية أميركية في بغداد.

وذكر بيان عسكري صادر عن الهيئة العامة للقوات المسلحة نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن الطائرة اعتبرت خطأ "هدفاً معادياً" بعد أن انحرفت نحو "مركز عسكري حسّاس" تابع للحرس الثوري. وقال إن الجيش كان في "أعلى مستوى من الاستعداد" وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

وبعد أيام من الإنكار والمراوغة، اعترفت إيران رسمياً، اليوم، بأن الجيش الإيراني هو الذي أسقط الطائرة المدنية الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا قُتلوا جميعاً.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلاً عن بيان عسكري، السبت، إن إيران أسقطت "عن غير قصد" الطائرة الأوكرانية بعد دقائق من مغادرتها مطار الإمام الخميني في طهران.

وسقطت الطائرة من طراز بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في غمرة اعتداءٍ صاروخي شنّته طهران على قواعد عراقية رداً على مقتل قاسم سليماني؛ على أيدي القوات الأمريكية.