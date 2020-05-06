النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معقل "كورونا".. تلاميذ "ووهان" يعودون إلى مقاعد الدراسة اليوم

ارتدوا الأقنعة الواقية وجلسوا متباعدين

عاد تلاميذ مدينة ووهان الصينية، مصدر فيروس "كورونا" المستجد، إلى صفوفهم، اليوم الأربعاء، التي دخلوها مرتدين أقنعة وقائية، وبعد عبورهم واحداً تلو الآخر أمام ماسحات حرارية لقياس حرارة الجسم.

وللمرة الأولى منذ أغلقت مدينتهم كاملةً في يناير الماضي، استأنف طلاب المرحلة النهائية في 121 مؤسسة، الدروس أمام الألواح الخشبية والشاشات الرقمية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وجلس الأولاد على مقاعد فردية يفصل بين كل منها متر، ينظرون إلى معلميهم في الواقع للمرة الأولى منذ أشهر تلقوا فيها دروسهم عن بعد.

وتشكل العودة إلى المدارس اليوم آخر خطوات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في ووهان ومقاطعة هوباي.

وأغلقت المدينة التي ظهر فيها فيروس "كورونا" المستجد أواخر العام الماضي وتمدد منها إلى العالم، لمدة 76 يوماً، ولم تستعد نشاطها حتى الشهر الماضي.

وشمل إجراء العودة إلى المدرسة فقط الطلاب الأكبر سناً في المرحلة النهائية المهنية والثانوية، إذ عليهم الاستعداد لامتحان حاسم يقرر مصير دخولهم إلى الجامعة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
معقل "كورونا".. تلاميذ "ووهان" يعودون إلى مقاعد الدراسة اليوم
سبق

عاد تلاميذ مدينة ووهان الصينية، مصدر فيروس "كورونا" المستجد، إلى صفوفهم، اليوم الأربعاء، التي دخلوها مرتدين أقنعة وقائية، وبعد عبورهم واحداً تلو الآخر أمام ماسحات حرارية لقياس حرارة الجسم.

وللمرة الأولى منذ أغلقت مدينتهم كاملةً في يناير الماضي، استأنف طلاب المرحلة النهائية في 121 مؤسسة، الدروس أمام الألواح الخشبية والشاشات الرقمية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وجلس الأولاد على مقاعد فردية يفصل بين كل منها متر، ينظرون إلى معلميهم في الواقع للمرة الأولى منذ أشهر تلقوا فيها دروسهم عن بعد.

وتشكل العودة إلى المدارس اليوم آخر خطوات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في ووهان ومقاطعة هوباي.

وأغلقت المدينة التي ظهر فيها فيروس "كورونا" المستجد أواخر العام الماضي وتمدد منها إلى العالم، لمدة 76 يوماً، ولم تستعد نشاطها حتى الشهر الماضي.

وشمل إجراء العودة إلى المدرسة فقط الطلاب الأكبر سناً في المرحلة النهائية المهنية والثانوية، إذ عليهم الاستعداد لامتحان حاسم يقرر مصير دخولهم إلى الجامعة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
02:55 PM

معقل "كورونا".. تلاميذ "ووهان" يعودون إلى مقاعد الدراسة اليوم

ارتدوا الأقنعة الواقية وجلسوا متباعدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,582

عاد تلاميذ مدينة ووهان الصينية، مصدر فيروس "كورونا" المستجد، إلى صفوفهم، اليوم الأربعاء، التي دخلوها مرتدين أقنعة وقائية، وبعد عبورهم واحداً تلو الآخر أمام ماسحات حرارية لقياس حرارة الجسم.

وللمرة الأولى منذ أغلقت مدينتهم كاملةً في يناير الماضي، استأنف طلاب المرحلة النهائية في 121 مؤسسة، الدروس أمام الألواح الخشبية والشاشات الرقمية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وجلس الأولاد على مقاعد فردية يفصل بين كل منها متر، ينظرون إلى معلميهم في الواقع للمرة الأولى منذ أشهر تلقوا فيها دروسهم عن بعد.

وتشكل العودة إلى المدارس اليوم آخر خطوات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في ووهان ومقاطعة هوباي.

وأغلقت المدينة التي ظهر فيها فيروس "كورونا" المستجد أواخر العام الماضي وتمدد منها إلى العالم، لمدة 76 يوماً، ولم تستعد نشاطها حتى الشهر الماضي.

وشمل إجراء العودة إلى المدرسة فقط الطلاب الأكبر سناً في المرحلة النهائية المهنية والثانوية، إذ عليهم الاستعداد لامتحان حاسم يقرر مصير دخولهم إلى الجامعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,768
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,024

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة