المجلس الصحي يوقّع مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات المقدمة لمرضى القلب

بهدف الإسهام في رفع مستوى جودة الخدمات والوعي الصحي لدى المجتمع

وقّع المجلس الصحي السعودي -ممثلًا في المركز الوطني للقلب- مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات لتطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب في المملكة، والإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع.

وأكد المدير العام للمركز الوطني للقلب الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، أن المذكرة لها أثر إيجابي في تطوير وتشخيص وعلاج أمراض القلب وتصلب الشرايين في المملكة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لمرضى القلب، إضافة إلى الإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع للوقاية من أمراض القلب والأمراض المسببة لها.

وبيّن أن المجالات الأخرى التي تشملها هذه المذكرة، تتضمن التعاون في مجال الدراسات والأبحاث الصحية والاقتصادية، والأدلة الإرشادية لأمراض القلب، والذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة لتطوير مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب والأمراض المزمنة، إضافة إلى برامج الكشف المبكر لتصلب الشرايين والمخاطر المتعلقة بها، ومسارات الرعاية والمخرجات الصحية، وتدريب وتأهيل الأطباء، وكذلك برامج مساندة المرضى وتسهيل وصول العلاجات المبتكرة إليهم، والبرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

وأشار إلى أن المذكرة تشمل مجالات متعددة مع المركز الوطني للقلب؛ ومنها الأبحاث السريرية والتوعية بالأمراض، وكذلك برامج الفحص والصحة العامة للسكان؛ بهدف تحسين حياة المرضى في المملكة.