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بعد "بندة".. ثاني أكبر مراكز التسويق في "كعكية مكة" يغلق أبوابه

لوجود حالات مخالطة مشتبه فيه لعدد من الموظفين وهم بالعزل الكامل

أغلق المركز تجاري "بن داود" الواقع بحي الكعكية بمكة المكرمة أبوابه احترازياً، لوجود حالات مخالطة مشتبه فيها لعدد من الموظفين العاملين في المركز.

وأعلنت إدارة هايبر الكعكية "بن داود" أنه تم إغلاق المركز احترازياً لإجراء عمليات التعقيم الكامل للفرع الواقع بحي الكعكية، وذلك لوجود حالات مخالطة مشتبه فيه لعدد من الموظفين وهم بالعزل الكامل مع جميع المخالطين لهم احترازياً.

وحثت إدارة المركز العملاء التوجه للفروع الأخرى بمكة المكرمة أو أقرب مراكز تسوق، لافتين إلى أن إغلاق المركز جاء اتباعاً لإجراءات السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحة.

وكان مركز تجاري آخر وهو "بندة" قد أغلق أبوابه الأسبوع الماضي بذات الحي بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه.

المركز تجاري بن داود حي الكعكية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد "بندة".. ثاني أكبر مراكز التسويق في "كعكية مكة" يغلق أبوابه
سبق

أغلق المركز تجاري "بن داود" الواقع بحي الكعكية بمكة المكرمة أبوابه احترازياً، لوجود حالات مخالطة مشتبه فيها لعدد من الموظفين العاملين في المركز.

وأعلنت إدارة هايبر الكعكية "بن داود" أنه تم إغلاق المركز احترازياً لإجراء عمليات التعقيم الكامل للفرع الواقع بحي الكعكية، وذلك لوجود حالات مخالطة مشتبه فيه لعدد من الموظفين وهم بالعزل الكامل مع جميع المخالطين لهم احترازياً.

وحثت إدارة المركز العملاء التوجه للفروع الأخرى بمكة المكرمة أو أقرب مراكز تسوق، لافتين إلى أن إغلاق المركز جاء اتباعاً لإجراءات السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحة.

وكان مركز تجاري آخر وهو "بندة" قد أغلق أبوابه الأسبوع الماضي بذات الحي بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
02:32 PM

بعد "بندة".. ثاني أكبر مراكز التسويق في "كعكية مكة" يغلق أبوابه

لوجود حالات مخالطة مشتبه فيه لعدد من الموظفين وهم بالعزل الكامل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلق المركز تجاري "بن داود" الواقع بحي الكعكية بمكة المكرمة أبوابه احترازياً، لوجود حالات مخالطة مشتبه فيها لعدد من الموظفين العاملين في المركز.

وأعلنت إدارة هايبر الكعكية "بن داود" أنه تم إغلاق المركز احترازياً لإجراء عمليات التعقيم الكامل للفرع الواقع بحي الكعكية، وذلك لوجود حالات مخالطة مشتبه فيه لعدد من الموظفين وهم بالعزل الكامل مع جميع المخالطين لهم احترازياً.

وحثت إدارة المركز العملاء التوجه للفروع الأخرى بمكة المكرمة أو أقرب مراكز تسوق، لافتين إلى أن إغلاق المركز جاء اتباعاً لإجراءات السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحة.

وكان مركز تجاري آخر وهو "بندة" قد أغلق أبوابه الأسبوع الماضي بذات الحي بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه.

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