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"المودة" تفوز بجائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020

السمنودي: ثمرة لتطبيق الجمعية أعلى المعايير فى مشاريعها ومبادراتها

حصدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة؛ جائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية للعام 2020م والتي تنظمها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الأسرة العربية والاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن هذا الفوز يأتي في ظل سعي الجمعية أن تكون أنموذجاً عالمياً لسعادة الأسرة واستقرارها وهذا الإنجاز الذي حققته الجمعية بحصولها على جائزة التميز في مجال رعاية الأسرة للعام 2020م يعتبر إنجازاً مشرفاً ومشجعاً لمزيدٍ من التميز، منوهاً إلى أنه تحقق بفضل الله ثم بجهود فريق عمل الجمعية موجهاً شكره لهم ولشركاء النجاح وداعمي الجمعية على إسهامهم الفاعل في تحقيق منجز جديد يضاف إلى سجل المودة الحافل بالإنجازات.

وقال "السمنودي" إنَّ هذا الفوز يأتي ثمرة لسعي الجمعية لتطبيق أعلى معايير التميز في كل مشاريعها ومبادراتها وأنشطتها وهو ما ساهم في فوزها بعدة جوائز محلية وإقليمية وعالمية ومنها جائزة الملك خالد للتميز وجائزة الشيخ خليفة للامتياز وجائزة مكة للتميز وجائزة التميز في العمل الخيري وجائزة المشاريع الاجتماعية الرائدة بمجلس دول التعاون الخليجي وجائزة جدة للإبداع وجائزة التميز الرقمي وجائزة رواد أعمال الشرق الأوسط عن فرع المسؤولية الاجتماعية، كما أن الجمعية حاصلة على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي EFQM، ولولا توفيق الله ثم جهود الأعضاء وفريق العمل وثقة الشركاء من المستفيدين والمانحين لما حصلت الجمعية على هذا التقدير المحلي والعالمي.

وأكد "السمنودي" أن الجمعية تحرص على تقديم خدماتها للأسر بأفضل الطرق وعلى تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف الأزمات وعبر مختلف القنوات حيث تقدم الجمعية خدماتها حالياً للمستفيدين عبر عدة قنوات بدأت بالاستشارات الهاتفية والإلكترونية وكذلك التدريب الإلكتروني عن بعد.

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"المودة" تفوز بجائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020
سبق

حصدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة؛ جائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية للعام 2020م والتي تنظمها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الأسرة العربية والاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن هذا الفوز يأتي في ظل سعي الجمعية أن تكون أنموذجاً عالمياً لسعادة الأسرة واستقرارها وهذا الإنجاز الذي حققته الجمعية بحصولها على جائزة التميز في مجال رعاية الأسرة للعام 2020م يعتبر إنجازاً مشرفاً ومشجعاً لمزيدٍ من التميز، منوهاً إلى أنه تحقق بفضل الله ثم بجهود فريق عمل الجمعية موجهاً شكره لهم ولشركاء النجاح وداعمي الجمعية على إسهامهم الفاعل في تحقيق منجز جديد يضاف إلى سجل المودة الحافل بالإنجازات.

وقال "السمنودي" إنَّ هذا الفوز يأتي ثمرة لسعي الجمعية لتطبيق أعلى معايير التميز في كل مشاريعها ومبادراتها وأنشطتها وهو ما ساهم في فوزها بعدة جوائز محلية وإقليمية وعالمية ومنها جائزة الملك خالد للتميز وجائزة الشيخ خليفة للامتياز وجائزة مكة للتميز وجائزة التميز في العمل الخيري وجائزة المشاريع الاجتماعية الرائدة بمجلس دول التعاون الخليجي وجائزة جدة للإبداع وجائزة التميز الرقمي وجائزة رواد أعمال الشرق الأوسط عن فرع المسؤولية الاجتماعية، كما أن الجمعية حاصلة على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي EFQM، ولولا توفيق الله ثم جهود الأعضاء وفريق العمل وثقة الشركاء من المستفيدين والمانحين لما حصلت الجمعية على هذا التقدير المحلي والعالمي.

وأكد "السمنودي" أن الجمعية تحرص على تقديم خدماتها للأسر بأفضل الطرق وعلى تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف الأزمات وعبر مختلف القنوات حيث تقدم الجمعية خدماتها حالياً للمستفيدين عبر عدة قنوات بدأت بالاستشارات الهاتفية والإلكترونية وكذلك التدريب الإلكتروني عن بعد.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
09:05 PM

"المودة" تفوز بجائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020

السمنودي: ثمرة لتطبيق الجمعية أعلى المعايير فى مشاريعها ومبادراتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة؛ جائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية للعام 2020م والتي تنظمها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الأسرة العربية والاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن هذا الفوز يأتي في ظل سعي الجمعية أن تكون أنموذجاً عالمياً لسعادة الأسرة واستقرارها وهذا الإنجاز الذي حققته الجمعية بحصولها على جائزة التميز في مجال رعاية الأسرة للعام 2020م يعتبر إنجازاً مشرفاً ومشجعاً لمزيدٍ من التميز، منوهاً إلى أنه تحقق بفضل الله ثم بجهود فريق عمل الجمعية موجهاً شكره لهم ولشركاء النجاح وداعمي الجمعية على إسهامهم الفاعل في تحقيق منجز جديد يضاف إلى سجل المودة الحافل بالإنجازات.

وقال "السمنودي" إنَّ هذا الفوز يأتي ثمرة لسعي الجمعية لتطبيق أعلى معايير التميز في كل مشاريعها ومبادراتها وأنشطتها وهو ما ساهم في فوزها بعدة جوائز محلية وإقليمية وعالمية ومنها جائزة الملك خالد للتميز وجائزة الشيخ خليفة للامتياز وجائزة مكة للتميز وجائزة التميز في العمل الخيري وجائزة المشاريع الاجتماعية الرائدة بمجلس دول التعاون الخليجي وجائزة جدة للإبداع وجائزة التميز الرقمي وجائزة رواد أعمال الشرق الأوسط عن فرع المسؤولية الاجتماعية، كما أن الجمعية حاصلة على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي EFQM، ولولا توفيق الله ثم جهود الأعضاء وفريق العمل وثقة الشركاء من المستفيدين والمانحين لما حصلت الجمعية على هذا التقدير المحلي والعالمي.

وأكد "السمنودي" أن الجمعية تحرص على تقديم خدماتها للأسر بأفضل الطرق وعلى تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف الأزمات وعبر مختلف القنوات حيث تقدم الجمعية خدماتها حالياً للمستفيدين عبر عدة قنوات بدأت بالاستشارات الهاتفية والإلكترونية وكذلك التدريب الإلكتروني عن بعد.

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