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رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ينوّه بقرارات المملكة في مواجهة "كورونا"

خلال مشاركته ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار

نوه رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، كيفين رود، بالقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين (G20) للتعامل مع جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان "كيف يمكن لقادة العالم تحقيق توصيات مجموعة العشرين 2020".

وقال: عضوية المملكة في مجموعة العشرين التي تمثل 90% من الاقتصاد العالمي، و80%من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم تشكل أهمية كبيرة.
وأضاف: الأزمة المالية العالمية على مر التاريخ كانت الآلية الدافعة التي من خلالها إنقاذ الاقتصاد العالمي وزودت العالم بكثير من الأدوات في

العشر سنوات الأخيرة وتبقى مهمة للمستقبل أيضاً .

وقال "رود": عندما ننظر إلى اتخاذ القرارات من قبل المملكة في مارس العام الماضي لاجتماع قادة العشرين، كان ذلك أمراً مهماً جداً وتم

دعمه من قبل قادة المجموعة كمبادرة وخطة عمل للمجموعة، وحصلت على دعم، مؤكداً أن تلك ركائز أساسية للمستقبل، والتعامل مع التعافي من كوفيد-19 .

وأكد أن التزام قادة المجموعة سيسهم في نجاح الدول الأعضاء، مبينًا أهمية انعقاد اجتماع مبكر لمجموعة العشرين خلال رئاسة إيطاليا

لمناقشة الجائحة كونها ما زالت مستمرة في العالم، إضافة لتأكيد ضرورة توزيع اللقاحات التي أصبحت سلعة عالمية مهمة لجميع الدول

سواءً المتقدمة أو النامية، إلى جانب ضرورة الاستمرار في قرارات القمة الماضية حول التغير المناخي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ينوّه بقرارات المملكة في مواجهة "كورونا"
سبق

نوه رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، كيفين رود، بالقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين (G20) للتعامل مع جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان "كيف يمكن لقادة العالم تحقيق توصيات مجموعة العشرين 2020".

وقال: عضوية المملكة في مجموعة العشرين التي تمثل 90% من الاقتصاد العالمي، و80%من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم تشكل أهمية كبيرة.
وأضاف: الأزمة المالية العالمية على مر التاريخ كانت الآلية الدافعة التي من خلالها إنقاذ الاقتصاد العالمي وزودت العالم بكثير من الأدوات في

العشر سنوات الأخيرة وتبقى مهمة للمستقبل أيضاً .

وقال "رود": عندما ننظر إلى اتخاذ القرارات من قبل المملكة في مارس العام الماضي لاجتماع قادة العشرين، كان ذلك أمراً مهماً جداً وتم

دعمه من قبل قادة المجموعة كمبادرة وخطة عمل للمجموعة، وحصلت على دعم، مؤكداً أن تلك ركائز أساسية للمستقبل، والتعامل مع التعافي من كوفيد-19 .

وأكد أن التزام قادة المجموعة سيسهم في نجاح الدول الأعضاء، مبينًا أهمية انعقاد اجتماع مبكر لمجموعة العشرين خلال رئاسة إيطاليا

لمناقشة الجائحة كونها ما زالت مستمرة في العالم، إضافة لتأكيد ضرورة توزيع اللقاحات التي أصبحت سلعة عالمية مهمة لجميع الدول

سواءً المتقدمة أو النامية، إلى جانب ضرورة الاستمرار في قرارات القمة الماضية حول التغير المناخي.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
05:44 PM

رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ينوّه بقرارات المملكة في مواجهة "كورونا"

خلال مشاركته ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوه رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، كيفين رود، بالقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين (G20) للتعامل مع جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان "كيف يمكن لقادة العالم تحقيق توصيات مجموعة العشرين 2020".

وقال: عضوية المملكة في مجموعة العشرين التي تمثل 90% من الاقتصاد العالمي، و80%من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم تشكل أهمية كبيرة.
وأضاف: الأزمة المالية العالمية على مر التاريخ كانت الآلية الدافعة التي من خلالها إنقاذ الاقتصاد العالمي وزودت العالم بكثير من الأدوات في

العشر سنوات الأخيرة وتبقى مهمة للمستقبل أيضاً .

وقال "رود": عندما ننظر إلى اتخاذ القرارات من قبل المملكة في مارس العام الماضي لاجتماع قادة العشرين، كان ذلك أمراً مهماً جداً وتم

دعمه من قبل قادة المجموعة كمبادرة وخطة عمل للمجموعة، وحصلت على دعم، مؤكداً أن تلك ركائز أساسية للمستقبل، والتعامل مع التعافي من كوفيد-19 .

وأكد أن التزام قادة المجموعة سيسهم في نجاح الدول الأعضاء، مبينًا أهمية انعقاد اجتماع مبكر لمجموعة العشرين خلال رئاسة إيطاليا

لمناقشة الجائحة كونها ما زالت مستمرة في العالم، إضافة لتأكيد ضرورة توزيع اللقاحات التي أصبحت سلعة عالمية مهمة لجميع الدول

سواءً المتقدمة أو النامية، إلى جانب ضرورة الاستمرار في قرارات القمة الماضية حول التغير المناخي.

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