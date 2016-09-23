خلال معسكر كرواتيا .. أخضر الصالات "سيدات" يخسر أولى مواجهاته الودية

تحضيرًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات" أولى مواجهته الودية ضد آلومونس الكرواتي بخسارته بنتيجة 2-4 ، وذلك ضمن 4 مباريات يخوضها في معسكرٍه الإعدادي المقام حاليًا في كرواتيا.



ويختتم الأخضر مبارياته الودية أمام منتخب كرواتيا في 28 سبتمبر الجاري.



يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات" كانت قد غادرت السبت الماضي، إلى مدينة بوريتش الكرواتية، لإقامة معسكرٍ إعدادي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.



وكان أخضر"السيدات" قد أنهى تدريباته التي استمرّت على مدى ستة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، تحت إشراف الطاقم الفني الذي عمد خلال الفترة الماضية إلى تنوع التمارين اللياقية والبدنية، إضافةً إلى إجراء عدة مناورات في وقتٍ شهدَت فيه التدريبات حضور ومتابعة مديرة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد".



من جانب آخر أشادت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيّان" بمستوى اللاعبات وانضباطهم في المعسكر الداخلي وتمنت لكامل البعثة التوفيق في المعسكر الإعدادي في كرواتيا وتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية وتمثيل الوطن خير تمثيل في المعسكر وكل المشاركات المستقبلية.



وتضم قائمة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات - اللاعبات: "فرح جفري ، أسرار الشيباني ، لين المحمد ، ريم العبدالله ، الجوهرة السياري ، سارة حمد ، بسمة حسن ، البندري مبارك ، رغد مخيزن، نورة إبراهيم، هيفاء خالد، منيرة الحمدان، مباركة الصيعري، ليلى علي، لانا عبدالرزاق، فاطمة قاري، صبا توفيق ، سارة خالد، دلال عبداللطيف، داليا عادل، تقية رشوان، تالة الغامدي، بيان صدقة " ￼￼￼￼￼